Conturile RASP Ploiești au fost blocate. Penalități de 9,6 milioane de euro

Situație extrem de grea pentru Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești are conturile blocate din cauza penalităților istorice pentru fosta stație veche de epurare a orașului. Regia este îngropată în datorii care se ridică, la acest moment, la peste 9,6 milioane de euro.

Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești traversează o nouă situație critică, după ce conturile la bănci și în Trezorerie au fost blocate.

La bază sunt penalitățile acumulate pentru stația veche de epurare a Ploieștiului, aplicate din cauza stației vechi de epurare a orașului.

„Penalitățile pentru stația de epurare veche sunt în valoare de 9,6 milioane de euro, respectiv aproximativ 47 de milioane de lei.

Din acest total, la momentul actual sunt 12 milioane de lei cu procese-verbale de penalizare și acest lucru a generat blocaje în conturile deschise de RASP la bănci și în contul de Trezorerie.

Sunt aplicate penalități până la valoarea de 12 milioane de lei, ceea ce ne pune în imposibilitatea funcționării. Momentan, salariile nu au fost afectate. Pe viitor vom vedea ce se va întâmpla”, ne-a declarat Vasile Ionescu, director tehnic al RASP Ploiești.

Datorii istorice la RASP Ploiești

Stația de epurare a Ploieștiului, veche de peste jumătate de secol, a rămas în vara anului trecut fără autorizație de funcționare, după ce parametri tehnici de funcționare nu au mai corespuns.

Prin urmare, penalitățile pentru apa poluată deversată în Dâmbu au început să curgă, iar RASP a acumulat până acum datorii de peste 47 de milioane de lei.

Primăria Ploiești a identificat în acest an o soluție pentru stația de epurare veche a Ploieștiului, aceasta fiind concesionată operatorului Apa Nova. (Detalii AICI).

Singura problemă este că, în continuare, RASP Ploiești are de plătit penalitățile. În ciuda programului de restructurare, numericul de personal diind diminuat de la 105 la 74 angajați, RASP Ploiești se confruntă cu mari dificultăți financiare din cauza penalităților pentru fosta stație de epurare.