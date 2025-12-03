Peste 20 de locuințe sociale au fost repartizate la Ploiești, în baza listei cu ordinea de prioritate pentru anul 2025. Cele mai multe locuințe figurează în blocurile sociale din Mihai Bravu și Aleea Cătinei.

- Publicitate -

Aleșii locali din Ploiești au aprobat repartizarea a zeci de locuințe sociale la nivelul municipiului. Cele mai multe locuințe figurează în blocurile sociale din Mihai Bravu și de pe Aleea Cătinei.

Hotărârea și anexa cu persoanele care au primit o locuință socială a fost publicată pe site-ul Primăriei Ploiești (Detalii AICI)

- Publicitate -

Lista locuințelor sociale repartizate la Ploiești

Locuință socială situată pe strada Libertății nr. 3, bl 31 F – două camere, suprafață 53,07 mp – Dumitru Vasile Felix

Locuință socială situată pe strada Mihai Bravu, nr 231 – suprafață 21,22 mp Pandele Alexandra

Locuință socială situată în Mihai Bravu, nr. 231 – suprafață 21,22 – Pandele Valentin-Eduard

Locuință socială situată pe Aleea Cătinei nr. 3, bl 27° – suprafață 20,6 mp – Ilie Florentina – Alexandra

Locuință socială pe Aleea Cătinei, bl 27 A suprafață 20,6 mp – Dumitru Magdalena

Locuință socială pe Aleea Cătinei, bl 27 A, suprafață 10,3 mp – Constantin Elena Eliza

Locuință socială strada Mihai Bravu, nr. 231, suprafață 21,22 mp – Ardeleanu Luisa – Daniela

Locuință socială strada Aleea Cătinei, bl 27 A, suprafață 10,3 mp – Enișor Narcis

Locuință socială strada Aleea Cătinei, bl 27 A, suprafață 10,3 mp – Iliescu Ginel

Locuință socială, strada Aleea Cătinei, nr. 27 A, suprafață 10,3 – Iorga Ileana

Locuință socială – strada Aleea Cătinei, bl 27 A – suprafață 10,3 mp – Gheorghe Viorica

Locuință socială strada Libertății bl. 31 F, suprafață 53,07 mp – Sandu Daniela

Locuință socială, strada Mihai Bravu, nr. 2, suprafață 21,22 mp, Vasilache Gabriel Liviu

Locuință socială, sztrada Aleea Cătinei, nr. 3, blc 27 A, Mihai Maria Sabina

Locuință socială, strada Mihai Bravu nr. 231, suprafață 21,22 mp – Dunăreanu Ionela – Cornelia

Locuință socială, strada Cosânzeana nr. 3 – o cameră – suprafață 12,75 mp – Vasile Mihai Sorinel

Locuință socială, strada Aleea Cătinei, bl 27 A, suprafață 20,6 mp – Răducanu Iuliana

Locuință socială, strada Aleea Cătinei, nr. 3, bl 27 A, suprafață 20,6 mp – Pițan Florentina

Locuință socială, strada Aleea Cătinei, nr. 3, bl 27 A, Cojocaru Geanina Angelina Mariana