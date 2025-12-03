Peste 20 de locuințe sociale au fost repartizate la Ploiești, în baza listei cu ordinea de prioritate pentru anul 2025. Cele mai multe locuințe figurează în blocurile sociale din Mihai Bravu și Aleea Cătinei.
Aleșii locali din Ploiești au aprobat repartizarea a zeci de locuințe sociale la nivelul municipiului. Cele mai multe locuințe figurează în blocurile sociale din Mihai Bravu și de pe Aleea Cătinei.
Hotărârea și anexa cu persoanele care au primit o locuință socială a fost publicată pe site-ul Primăriei Ploiești (Detalii AICI)
Lista locuințelor sociale repartizate la Ploiești
- Locuință socială situată pe strada Libertății nr. 3, bl 31 F – două camere, suprafață 53,07 mp – Dumitru Vasile Felix
- Locuință socială situată pe strada Mihai Bravu, nr 231 – suprafață 21,22 mp Pandele Alexandra
- Locuință socială situată în Mihai Bravu, nr. 231 – suprafață 21,22 – Pandele Valentin-Eduard
- Locuință socială situată pe Aleea Cătinei nr. 3, bl 27° – suprafață 20,6 mp – Ilie Florentina – Alexandra
- Locuință socială pe Aleea Cătinei, bl 27 A suprafață 20,6 mp – Dumitru Magdalena
- Locuință socială pe Aleea Cătinei, bl 27 A, suprafață 10,3 mp – Constantin Elena Eliza
- Locuință socială strada Mihai Bravu, nr. 231, suprafață 21,22 mp – Ardeleanu Luisa – Daniela
- Locuință socială strada Aleea Cătinei, bl 27 A, suprafață 10,3 mp – Enișor Narcis
- Locuință socială strada Aleea Cătinei, bl 27 A, suprafață 10,3 mp – Iliescu Ginel
- Locuință socială, strada Aleea Cătinei, nr. 27 A, suprafață 10,3 – Iorga Ileana
- Locuință socială – strada Aleea Cătinei, bl 27 A – suprafață 10,3 mp – Gheorghe Viorica
- Locuință socială strada Libertății bl. 31 F, suprafață 53,07 mp – Sandu Daniela
- Locuință socială, strada Mihai Bravu, nr. 2, suprafață 21,22 mp, Vasilache Gabriel Liviu
- Locuință socială, sztrada Aleea Cătinei, nr. 3, blc 27 A, Mihai Maria Sabina
- Locuință socială, strada Mihai Bravu nr. 231, suprafață 21,22 mp – Dunăreanu Ionela – Cornelia
- Locuință socială, strada Cosânzeana nr. 3 – o cameră – suprafață 12,75 mp – Vasile Mihai Sorinel
- Locuință socială, strada Aleea Cătinei, bl 27 A, suprafață 20,6 mp – Răducanu Iuliana
- Locuință socială, strada Aleea Cătinei, nr. 3, bl 27 A, suprafață 20,6 mp – Pițan Florentina
- Locuință socială, strada Aleea Cătinei, nr. 3, bl 27 A, Cojocaru Geanina Angelina Mariana
- Locuință socială strada Libertății, bl 31 F, suprafață 43,84 mp – Oprea Lorin Romeo
- Locuință socială, strada Mihai Bravu, nr. 231, suprafață 21,22 mp – Dinu Octavian-Cristian
- Locuință socială, strada Mihai Bravu, nr. 231, suprafață 21,22 mp Rășilă Corina – Mariana
- Locuință socială, Mihai Bravu, nr. 231, suprafață 21,22 mp – Danciu Florentina Tatiana
- Locuință socială, Aleea Cătinei, bl 27 A, suprafață 20,6 mp – Fieraru Daniela Sefora