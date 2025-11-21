- Publicitate -
Acces interzis în parcarea de pe strada Erou Moldoveanu Marian din Ploiești

parcare strada

Accesul în parcarea de pe strada Erou Moldoveanu Marian din Ploiești va fi interzis timp de trei săptămâni. Măsura a fost dispusă pentru desfășurarea lucrărilor de modernizare a parcului din vecinătatea fostului cinematograf Modern.

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat blocarea accesului la locurile de parcare de pe strada Erou Moldoveanu Marian începând de astăzi până vineri, 12 decembrie a.c., ora 24.00 (conform foto).

„Măsura este necesară pentru desfășurarea activităților de reabilitare a parcului din vecinătatea fostului cinematograf Modern. Lucrările vor fi efectuate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Vă informăm că toate modificările de circulație, fie ele provizorii sau permanente, sunt actualizate constant în aplicația de navigație WAZE.

  • Închideri de străzi
  • Restricții temporare
  • Schimbări de sens

Pentru a evita blocajele, întârzierile sau neplăcerile din trafic, vă recomandăm să folosiți aplicația WAZE, disponibilă gratuit pe telefonul mobil”, a anunțat Primăria Ploiești.

