Cum ar putea scăpa TCE Ploiești de executarea silită. Ce spun consilierii

SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești traversează o nouă situație de criză. ANAF a transmis către TCE, la finele săptămânii trecute, o somație prin care a anunțat că a început executarea silită. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere consilierilor locali cu privire la situația TCE, dar și la soluția care ar putea exista pentru salvarea societății de transport din Ploiești.

Primul semnal cu privire la situația grea pe care TCE Ploiești o traversează a apărut la începutul lunii octombrie, după ce TCE a pierdut eșalonarea la ANAF. (Detalii AICI).

La acea dată, Observatorulph.ro a atras atenția că după pierderea eșalonării s-ar putea ajunge la o situație cu mult mai complicată. Asta în condițiile în care, pentru obținerea eșalonării, TCE a girat atât cu mijloacele de transport, dar și cu o serie de clădiri.

Mai mult neplata datoriilor ar însemna un singur lucru: executarea silită pentru bunurile TCE. (Detalii AICI)

Inevitabilul s-a produs la finele săptămânii trecute. Consilierul local Florin Ioniță, membru AGA la TCE, a anunțat că „ A.N.A.F.-ul a început procedura de executare silită a societății Transport Călători Express S.A.!” (Detalii AICI)

După ce vestea că TCE a fost notificat de ANAF, Observatorulph.ro a încercat să obțină de la mai mulți consilieri locali un punct de vedere cu privire la soluția salvatoare pentru TCE.

Consilierul local Florin Ioniță (PNL): Trebuie să identificăm fondurile necesare achitării tuturor sumelor către ANAF

„În conformitate cu prevederile art. 230 alin. (1) Cod de Procedură Fiscală, „dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul sau nu se notifică organul fiscal cu privire la intenţia de a demara procedura de mediere, se continuă măsurile de executare silită”

În baza prevederilor art. 230 indice 1, în termen de maximum 10 zile de la primirea notificării de mediere, organul fiscal are obligația să organizeze întâlnirea cu contribuabilul în vederea procedurii de mediere.

Procedura de mediere constă în:

a) clarificarea întinderii obligaţiei fiscale înscrise în somaţie, dacă respectivul debitor are obiecţii cu privire la aceasta; b) analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor fiscale, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

Rezultatul medierii, precum şi soluţiile optime de stingere a obligaţiilor fiscale se consemnează într-un proces-verbal.

În conformitate cu prevederile art. 233, având în vedere faptul că societatea se încadrează în situații excepționale, executarea silită poate fi suspendată pe o perioadă de cel mult 6 luni.

În aceste 6 luni trebuie să identificăm fondurile necesare achitării tuturor sumelor către ANAF”, a precizat consilierul local Florin Ioniță, membru AGA la TCE.

Consilierul local Răzvan Enescu (USR): Primăria are doar două săptămâni pentru a intra într-o procedură de mediere

„Datoria către ANAF, de 47 de milioane de lei, riscă să pună pe butuci un serviciu public esențial pentru ploieșteni. Din informațiile disponibile, Primăria are doar două săptămâni pentru a intra într-o procedură de mediere — procedură care nu scutește Ploieștiul de datorie, ci doar o amână pentru șase luni.

Știm cu toții că se câștigă mai ușor voturi cu concerte, târguri și exerciții de imagine pe internet. Totuși, a venit momentul ca executivul să trateze cu seriozitate această problemă.

Noi, Consiliul Local, împreună cu executivul, trebuie să facem tot ce este posibil pentru a găsi resursele financiare necesare achitării datoriei către ANAF. În același timp, trebuie să identificăm o variantă de lucru care să ne ofere timpul necesar pentru a redresa situația, fără a bloca funcționarea serviciilor publice.

Transportul public este esențial pentru oraș și pentru oamenii care îl folosesc zilnic — nu trebuie să ne batem joc de el!”, susține consilierul local Răzvan Enescu.

Consilierul local Mihai Tonsciuc (Mișcarea Noi, Ploieștenii): „Solutia este să se negocieze o reeșalonare a datoriilor existente”

„ Solutia este să se negocieze o reeșalonare a datoriilor existente. Iar pentru a asigura sustenabilitatea plătii acestei datorii vor trebui implementate niște reforme care să includă atât creșterea veniturilor cât și scăderea cheltuielilor.

Pentru scăderea cheltuielilor vorbim în primul rând de o diminuare a curselor slab sustenabil. Secundar putem vorbi și de o reducere a posturilor, atâta timp cât asta nu afectează buna funcționare a societății.

Pentru cresterea veniturilor trebuie reformat sistemul de tarifare și cresterea numărului de clienți”, a precizat consilierul local Mihai Tonsciuc, fost membru AGA lșa TCE.

Consilierul local Puiu Daniel Neagu (AUR): Vom avea discuții în AGA

„Mâine (n.r. marți, 27 octombrie) avem o ședință AGA cu o altă ordine de zi, dar vom avea discuții și pe această temă”

„Este o situație care trebuie analizată în Consiliul de Administrație, în AGA de la TCE, dar și Consiliul Local”, susține consilierul local Cătălina Bozianu (PMP).

Observatorulph.ro a solicitat puncte de vedere și de la consilierii locali PSD, Forța Dreptei și România în Acțiune.