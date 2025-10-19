Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat lista instituțiilor și companiilor publice care au datorii la stat. Din cele peste 500 de instituții din toată țară regăsite în această situație, șapte sunt din Prahova.

Suma datorată bugetului de stat de către instituțiile publice din Prahova este de 2.002.276 de lei, în timp ce la nivel național, totalul datoriilor depășește jumătate de miliard de lei.

„La data de 31 august 2025, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice era de 582.901.355 lei”, precizează ANAF.

În lista instituțiilor publice din Prahova cu datorii la stat regăsim două instituții medicale, un tribunal, două primării, o unitate militară și o școală.

Poziția fruntașă este ocupată de Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna care datorează 836,547 lei.

Lista instituțiilor publice din Prahova cu datorii la stat

Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna – 836,547 lei

Tribunalul Prahova – 422,736 lei

Primăria comunei Brebu – 294,509 lei

Primăria comunei Adunați – 153,325 lei

Unitatea de Asistență Medico Socială Boldești Scăeni – 142,029 lei

Școala Gimnazială Sfânta Vineri Ploiești – 93,738 lei

Unitatea Militară 01403 – 59,392 lei

ANAF va trimite notificări

Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.

Scopul acestor notificări este:

informarea instituțiilor despre obligațiile restante,

îndrumarea acestora către conformarea la plată,

prezentarea posibilităților de a accesa facilități fiscale, în condițiile legii.

Instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic.

Lista completă poate fi consultată aici: Lista_Institutii_PUBLICE_DATORII_ANAF