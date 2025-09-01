 

Ce se întâmplă cu prețul gigacaloriei, la iarnă, în Ploiești

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a explicat, luni, ce se va întâmpla cu prețul gigacaloriei de la iarnă. „Este timpul de responsabilitate în cadrul Consiliului Local și în cadrul Primăriei Ploiești”, a precizat edilul Ploieștiului.

Invitat în emisiune Observatorul Prahovean LIVE, moderată de Marius Nica, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a oferit mai multe detalii cu privire la situația sistemului de termoficare, inclusiv de prețul gigacaloriei pentru la iarnă.

„Din punctul meu de vedere trebuie să rămână la același preț: 350 de lei/Gcal. Din punctul meu de vedere, ploieștenii au făcut acest sacrificiu. Este timpul de responsabilitate în cadrul Consiliului Local și în cadrul Primăriei Ploiești, astfel încât să facem toate demersurile necesare”, a explicat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Acesta a explicat că scăderea prețului la gigacalorie nu este posibilă în perioada imediat următoare, iar consecința unui astfel de demers ar putea fi intrarea în insolvență a operatorului de termoficare.

S-a dublat prețul rovinietei. Cât plătesc șoferii

Începând de luni, 1 septembrie 2025, prețul rovinietei a crescut pentru autoturisme, potrivit unui anunț al CNAIR. Astfel, noile tarife pentru autoturisme ale rovinietei s-au...
Totodată, primarul Ploieștiului a amintit că se fac demersuri care să conducă la un preț mai mic de producere și distribuție al agentului termic.

Pe lista de investiții aflate în derulare figurează achiziționare de noi motoare, dar și achiziția a trei cazane noi astfel încât Ploieștiul să scape definitiv de cazanul 5 care a lăsat Ploieștiul fără apă caldă.

În plus, un alt proiect major legat de sistemul de termoficare este de reabilitare a peste 24 de km de rețea primară.

Video: Primarul Ploieștiului despre prețul la gigacaloriei: 33.20 – 36.02

