Fostul director al Hidro Prahova și IPJ, consilier la ANCOM

Marian Iorga, fostul director al Hidro Prahova și fost șef al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, a fost angajat la cabinetul lui Pavel Popescu (PNL), vicepreședintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)

Pensionat la 49 de ani, consilier la stat

Informația a fost făcută publică de purtătorul de cuvânt al partidului AUR, Dan Tanasă și confirmată de Pavel Popescu.

„Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, omul PNL care voia să interzică TikTok în România, tocmai și-a angajat un nou consilier. Cine credeți că e? Marian Iorga, fost șef în Poliție, pensionat la 49 de ani, judecat pentru corupție. Unul dintre oamenii vechiului sistem. După ce a fost trimis în judecată pentru că a luat șpagă un ceas de lux, Iorga a fost pus pe funcție la Hidro Prahova pentru un salariu de 18.000 de lei lunar. Acum e numit consilier la stat. Plătit din bani publici să-l sfătuiască pe omul care voia să controleze internetul în România. Asta e fața reală a cenzurii liberale. Corupții decid ce ai voie să postezi pe rețelele de socializare”, a spus deputatul AUR într-o postare pe Facebook.

”Domnul Marian Iorga are un cazier impecabil”

Contactat de hotnews.ro, Pavel Popescu, vicepreședintele autorității care coordonează la nivel național lupta împotriva dezinformării online, a confirmat informația.

„Am un motiv foarte clar pentru angajarea domnului Marian Iorga: ANCOM-ul în momentul de față este parte ca instituție din contracararea fenomenului de scamuri de tip spoofing (n.a fraude prin falsificarea numerelor de telefon) la adresa cetățenilor români și avem nevoie de expertiză judiciară.

Domnul Marian Iorga are un cazier impecabil și are achitare în primă instanță. Eu personal am nevoie de expertiză judiciară în baza ultimelor acțiuni pe care ANCOM le-a făcut pentru contracararea acestui fenomen.

Tocmai pentru că aveam nevoie de expertiză de polițist judiciar, am decis să-l iau pe domnul Iorga pe cabinetul meu, cu 4 ore pe zi, ca să pot să merg pe fir în zeci de cazuri care ne sunt aduse ca exemplu, pentru a putea lua măsuri în contracararea acestui fenomen” a spus Popescu.

Iorga a fost achitat în prima instanță

Reamintim că Marian Iorga și-a dat demisia la sfârșitul lunii februarie de la Hidro Prahova, operatorul de apă și canalizare al Consiliului Județean Prahova.

Marian Iorga a devenit director general interimar al Hidro Prahova, în luna octombrie 2024, după demisia lui Dorin Lețea. Acesta a invocat atunci motive personale.

Iorga s-a angajat la Hidro Prahova în 2022, în mandatul lui Iulian Dumitrescu. Anterior, s-a pensionat din Ministerul Afacerilor Interne la numai 49 de ani.

Înainte de a ieși din sistem, Iorga a fost șef al IPJ Prahova și trimis în judecată pentru fapte de corupție presupus comise când era șef al IPJ Călărași. În prima instanță a fost achitat.

Reamintim că Hidro Prahova este unul dintre cei mai scumpi operatori din țară. De la 1 ianuarie 2025, tarifele la apă și canalizare au fost majorate cu 30%.