În timp ce directorii de la Hale și Piețe iau bonusuri de performanță, angajații au primit 10 lei în plus la salariu

Sindicatul Administrației Publice și Asistenței Sociale ”Alexandru Ioan Cuza” (SAPAS) Ploiești, condus de Florian Radu, a transmis un comunicat de presă în care acuză conducerea societății Hale și Piețe SA de o lipsă gravă de transparență și nerespectarea drepturilor angajaților negociate prin contractul colectiv de muncă.

În documentul respexctiv, SAPAS acuză conducerea Hale și Piețe SA că:

”- refuză renegocierea salariilor de bază ale angajaților ca urmare a aplicarii HG nr. 598/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în cuantum de 3.700 lei;

– creează și menține o inechitate salarială prin discriminarea angajaților cu o vechime mai mare de 2 ani, prin creșterea salariului de bază cu o suma derizorie în cuantum de 10 lei, fapt ce cauzează diminuarea salariului net al angajatului față de suma încasată anterior;

– tergiversează în mod nejustificat negocierea unei grile de salarizare;

– refuză punerea la dispoziția părții sindicale a situaţiei economico-financiară a unităţii la zi, precum şi perspectiva de evoluţie a acesteia pe următoarea perioadă contractuală;

– nu invită partea sindicală la ședintele consiliului de administrație în care sunt adoptate decizii cu impact asupra angajaților;

– nu acordă angajaților drepturile negociate prin CCM, în speță asigurarea de sănătate, condiționând aceasta de rectificarea bugetului de venituri și cheluieli, obligatie pe care angajatorul trebuia să o îndeplinească încă de la data semnării contractului colectiv de muncă, respectiv 05.10.2023”.

Sindicaliștii precizează că au sesizat Inspecția Muncii cu privire la bonusurile de performanță încasate de directorii de la Hale și Piețe, dar și pentru neregulile de mai sus, răspunsul instituției de control fiind catalogat drept unul stupefiant.

”SAPAS constata cu stupoare lipsa grava de implicare a institutiilor statului a caror obiect de activitatea ar trebui sa vizeze respectarea drepturilor angajatilor, printr-o interpretare limitativa a normelor legale si de natura a se degreva de orice sarcina in speta sesizata. In consecinta, ultima actiune pe care SAPAS o poate intreprinde in speta este sesizarea instantei de judecata competente” se mai arată în comunicatul semnat de liderul de sindicat Florian Radu.