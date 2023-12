Liderul sindicatului SAPAS îl acuză pe primarul Ploieștiului de ”minciuni și dezinformări” [DOCUMENT]

Radu Florian Constantin, președintele Sindicatului Administrației Publice și Asistenței Sociale (SAPAS) ”Alexandru Ioan Cuza” Ploiești, afiliat la Federația Publisind, îl acuză pe primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, că i-a indus în eroare pe mai mulți șefi din instituție dând vina pe SAPAS pentru un eventual eșec în privința majorărilor salariale.

- Publicitate -

Într-o scrisoare adresată consilierilor locali și celor doi viceprimari ai Ploieștiului, liderul SAPAS a povestit cum au stat lucrurile.

”Ca urmare a proiectiilor transmise de organizatia noastra sindicala catre PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIESTI, in data de 18.12.2023, am primit adresa nr. 30821, prin care PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI ne-a solicitat punctul de vedere asupra Proiectului de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiesti si din institutiile si serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, aplicabile incepand cu data de 01.01.2024.

Cu privire la continutul proiectului domnului Primar, am constatat ca prin cumulul a doua dintre proiectiile organizatiei noastre sindicale, proiectul dansului viza o majorare generoasa a salariilor de baza pentru personalul de conducere, cat si a personalului de executie, de aproximativ 15%, procent ce se diminua extrem de mult pentru personalul contractual de executie prevazut in Anexa 2, respectiv categoria salariatiilor ce incaseaza un salariu foarte mic (referent, secretar, arhivar, administrator, casier, magaziner, pompier, portar, paznic, bucatar, ingrijitor, sofer, muncitor calificat si muncitor necalificat, etc.).

In consecinta, am anuntat ca am luat la cunostinta si am solicitat rectificarea propunerii de salarizare pentru aceste functii, prin aplicarea aceluiasi procent de majorare, tinand cont si de propunerile inaintate de catre organizatia sindicala, prin care au fost diferentiati coeficientii de salarizare pentru aceste posturi.

Subliniem inca o data faptul ca fata de celelalte propuneri ale domnului PRIMAR nu am avut obiectii, constatand ca domnia sa a luat in considerare cumularea a doua dintre propunerile noastre.

Cu doua ore inainte de inceperea sedintei de Consiliu local din data de 20.12.2023, domnul PRIMAR a convocat la sala de sedinte toti directorii si sefii de servicii din aparatul de specialitate si institutiile publice subordonate Consiliului Local, precum si reprezentantii organizatiilor sindicale, pentru a masca o eventuala neaprobare a proiectului dansului de catre consilierii locali, echivalent cu un esec in special in fata directorilor si a sefilor de servicii.

- Publicitate -

Astfel, cu buna stiinta si in mod tendentios si mincinos a indus in eroare persoanele convocate la acesta sedinta, anuntandu-i nici mai mult nici mai putin, faptul ca majorarea salariala promisa acestora nu mai poate avea loc din cauza faptului ca sindicatul si-a permis sa ii atraga atentia cu privire la inechitatea creata in detrimentul angajatilor cu salariile cele mai mici, practic pe acestia neluandu-i in considerare.

Acest mod de lucru este un instrument utilizat in mod constant de catre domnul PRIMAR, cu intentia ca personalul de conducere sa influenteze si angajatii subordonati.

Domnul Primar nu intelege dialogul social si faptul ca organizatiile sindicale sunt partenerele angajatorului, cu scopul de a crea un sistem corect de salarizare, dar intelege sa utilizeze minciuni si dezinformari fata de organizatia sindicala, cat si fata de cei care isi vad de treaba.

- Publicitate -

Ca urmare a celor descrise mai sus, va adresam rugamintea de a face toate demersurile necesare pentru corectarea comportamentului nedemn fata de INSTITUTIA PRIMARIEI”.

Documentul integral poate fi accesat aici: SCRISOARE DESCHISA SAPAS

În urma ședinței de consiliu local din această seară, aleșii au votat creșterea salariilor din Primăria Ploiești cu 5%, iar pentru functiile de executie s-a propus o creștere suplimentară până la limita de 600 de lei.