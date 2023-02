”Nu vă e rușine? Poate iar nu avem apă caldă!” Reacția ploieștenilor după ce primăria s-a plâns că nu primește bani de la Consiliul Județean pentru gaze la Termo

Cetățenii utilizatori trebuie treziți și scoși din postura de asistați cu care au fost obișnuiți. Cu o subvenție de peste 70 la sută, cu o rețea ce face pierderi de peste 50 la suta, cu încasări sub 40 la sută Termo este calul Troian al falimentarii primăriei și al Ploieștiului. Dacă faceți comparație cu investiția și consumul celor care utilizează centrale o sa constatati că sunt cheltuieli totale de patru ori mai mari in sistemul centralizat, numa’ că sunt mascate. Cu siguranță întreaga rețea va intra în colaps din cele trei considerente majore; eficiența scăzută de sub 70 procente, vechime și degradare, înpuținarea clienților.