Românii nu mai sunt obligați să monteze repartitoare până la finele anului. Măsura a fost amânată pentru încă un an

Veste bună așteptată de cei care locuiesc la bloc. Românii racordați la sisteme centralizate de încălzire nu vor mai fi obligați să își monteze repartitoare până la finalul anului. Anunțul a fost făcut, marți, de Adrian – George Axinia, deputat AUR, care a precizat că măsura se amână până anul viitor.

Obligativitatea celor care locuiesc la bloc de a monta repartitoare până la finele anului 2022 a trezit ample discuții la nivelul asociațiilor de proprietari, motivul principal reprezentându-l costurile necesare pentru o astfel de operațiune.

Camera Deputaților a aprobat, marți, amânarea, cu încă un an, a acestei măsuri vehement criticată.

„Există o directivă europeană prin care se dorește eficientizarea energetică și printre măsuri exista și recomandarea de montare de repartitoare. Astăzi, la Camera Deputaților, care este cameră decizională, am reușit să amânăm cu încă un an obligativitatea de montare a acestor sisteme de măsurare. Impactul asupra eficientizării energetice nu este foarte mare, dar pentru că statul român întârzie să vină cu un studiu de impact, tot amânăm această măsură de la an la an, din 2016”, a declarat pentru Observatorulph.ro Adrian – George Axinia, deputat AUR.

Deputatul a explicat, pe pagina de Facebook, că „este esențial ca fiecare să plătească cât consumă, însă din studiile realizate a rezultat că până în acest moment statul român nu a întocmit vreun studiu din care să reiasă că montarea de repartitoare este rentabilă pentru asociațiile de proprietari, pentru a putea avea un punct de vedere față de metodele alternative rentabile, pentru măsurarea consumului de energie termică, astfel cum sunt definite în directivele europene”.

Totodată, parlamentarul a menționat că, „în aceleași directive europene nu se precizează în mod expres obligativitatea statelor membre de montare a repartitoarelor de costuri, ci doar necesitatea îndeplinirii obiectivelor de eficiență energetică la nivelul Uniunii. Se oferă astfel libertatea statelor membre de a-și stabili propriile contribuții naționale pe baza consumului de energie primară sau finală, a economiilor de energie primară sau finală sau a intensității energetice”.