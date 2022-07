În plină secetă, cel mai mare canal de irigații din Prahova este blocat cu lanțuri și lacăte! Fermieri disperați că nu au apă ! VIDEO

Un stăvilar cu două lacăte pe el, în plină perioadă de secetă. Se întâmplă în Prahova, unde fermierii deja au început să raporteze pagube la culturile agricole. Deputatul George Ionescu (Partidul Forța Dreptei) reclamă faptul că unul dintre cele mai importante canale de irigații din Prahova, C Vest 2, a fost confiscat de un fermier sub ochii autorităților care nu fac nimic pentru a-i proteja pe ceilalți agricultori. În tot acest timp, reprezentantul ANIF Prahova susține că este apă suficientă pentru toți fermierii, dar recunoaște că unul dintre lacăte a fost pus abuziv de respectivul fermier. La rândul său, fermierul acuzat că a pus „stăpânire” pe apa din canalul de irigații susține că toată situația este… generată de secetă.

Problemele legate de apa pentru irigații, potrivit deputatului George Ionescu (Partidul Forța Dreptei), ar fi apărut în primăvara acestui an, când mai mulți fermieri i-au semnalat parlamentarului că un stăvilar, dispus pe canalul de irigații C Vest 2, care aduce apa în zona de sud a județului Prahova, a fost blocat. De vină, potrivit parlamentarului, ar fi un singur fermier care „își dorește ca toată apa să irige terenurile sale”.

Apa din râul Buzău, prin barajul de la Vernești, ar fi trebuit să asigure prin acest canal necesarul până la Tomșani, canalul având o lungime de 57 de km.

„Începând din primăvară, zeci de fermieri din Prahova, care și-au cumpărat instalații de irigații după ce statul a decis ca apa să fie gratuită pentru agricultură, nu pot beneficia de acest drept din cauza domnului Afiliu. Acesta deține 4500 de hectare de teren agricol, iar o parte sunt irigate cu toată apa de pe acest canal după ce a comis mai multe nereguli”, susține deputatul George Ionescu, care reclamă faptul că fermierii afectați nu au găsit nicio protecție din partea statului.

În primăvara acestui an, stăvilarul a fost blocat, iar fermierii păgubiți au solicitat Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) să reclame incidentul la Poliție, având în vedere pagubele majore produse de o astfel de acțiune.

„În lipsa apei, care ajunge doar pe terenurile domnului Afiliu, ceilalți fermieri vor avea culturile distruse de secetă pentru că nu au cum să le irige”, susține deputatul George Ionescu, care a prezentat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, în ordine cronologică, calvarul fermieri din Prahova afectați de secetă în lipsa apei.

Astfel, a relatat parlamentarul, pe 10 aprilie a început să curgă apa pe canalul, însă pe 26 aprilie stăvilarul a fost blocat.

„Atunci am fost sesizat de numeroși fermieri și am mers împreună cu aceștia la stăvilar unde am constatat că acesta a fost închis, prin blocare cu pene de lemn. Ne-am dat seama că autorul acestei fapte este domnul Afiliu foarte simplu: apa care trebuia să ajungă pe canalul ANIF era deviată pe canalul său! Am filmări din acea zi care dovedesc afirmațiile mele”, susține parlamentarul, care a povestit că trei zile mai târziu apa curgea numai pe canalul fermierului acuzat.

„Pe data de 29 aprilie am mers cu fermierii de-a lungul canalului 20 de km pe care curge apa doar pentru irigațiile lui Afiliu, inclusiv pe islazul comunei Boldesti Gradistea unde a montat conducte, statie de pompare, canale. Am constatat că el iriga și apa curgea într-un debit foarte mare.

VIDEO În timp ce canalul ANIF era secat, pe canalul lui Afiliu curgea apă cu un debit foarte mare:

Pentru că acest canal nu are protecție, aproape 40% din apă se pierde prin infiltrarea în pământ, iar surplusul de apă ajungea în amenajarea piscicolă de la Boldești. În aceeași zi, unul dintre fermierii afectați a adus un utilaj pentru a debloca stăvilarul, astfel încât apa să curgă pe canalul ANIF și să ajungă la toți agricultorii, însă acest lucru nu a fost posibil”, a susținut deputatul George Ionescu.

„Am alertat ANIF și Poliția, iar în 30 aprilie, directorul ANIF Prahova, Vasile Ardeleanu, l-a sunat pe Afiliu să deblocheze stăvilarul. De față cu mine și alți fermieri, în prezența poliției și angajaților ANIF, un utilaj al lui Afiliu de mare tonaj a reușit să deblocheze stăvilarul, producând însă și pagube acestuia, iar apa a ajuns din nou pe canalul ANIF. Vă pun la dispoziție imagini cu utilajul lui Afiliu care s-a chinuit să deblocheze stăvilarul.

VIDEO

Atunci am sesizat poliția din Mizil pentru distrugere și accesarea ilegală a instalațiilor hidrotehnice deținute de statul român prin ANIF, însă am primit răspunsul că faptele se confirmă, dar autorii nu au fost identificați. Vă întreb și eu oare cine a putut bloca stăvilarul ca apa să curgă pe canalul lui Afiliu? Deși ANIF Prahova a avut alocate de la București fonduri pentru securizarea acelui stăvilar, cu montare de gard și amplasarea de camere video, acest lucru nu s-a întâmplat nici până astăzi”, susține deputatul George Ionescu, care susține însă că minunea nu a ținut mult timp pentru că fermierul acuzat ar fi „pus lacăt pe stăvilar și a dat drumul la apă pe canalul ANIF așa cum a dorit”. Problemele nu s-au oprit însă aici.

„Pe 15 iunie, când deja începea seceta doi fermieri din comuna Tomșani și altul din comuna Sălciile, la care apa nu ajungea la ei pentru că stăvilarul era din nou închis de Afiliu, au solicitat apă. Deși acesta le-a promis că va deschide robinetul, oamenii au fost păcăliți. Când s-au întors la stăvilar au constat că mecanismul de acționare al stăvilarului era închis și avea lacăt pe el! Repet, stăvilarul este proprietatea statului român prin ANIF și nimeni în afară de angajații ANIF nu are dreptul de a-l opera. Și de aici am filmări”, a susținut deputatul George Ionescu.

Lacăte pe stăvilarul ANIF care ar trebui să aducă apa pentru irigațiile culturilor agricole din Prahova

Deputatul George Ionescu susține că aceste probleme au fost sesizate și autorităților județene, însă până acum nu s-a întâmplat nimic.

„Mă refer aici la ANIF și Poliție. În plus, lucrările hidro neautorizate efectuate pot afecta în caz de inundații mai multe localități. Mi se pare mai mult decât abuziv ca un singur fermier să hotărască cine are voie să irige in Prahova și să facă legea, iar instituțiile statului să nu facă nimic. Menționez că din răspunsul Poliției Mizil am aflat că nu a fost identificată persoana care a blocat stăvilarul, deși numai prin simpla deplasare își puteau da seama de autorul faptelor. În ceea ce privește lipsa de reacție a ANIF vă mai spun că atunci când i-am sunat pe angajații din zonă, aceștia mi-au spus că lucrează în solarul unei doamne care este șef la ANIF Prahova”, a reclamat parlamentarul.

Poliția Mizil recunoaște că nu a identificat autorul vandalizării stăvilarului:

Șeful ANIF recunoaște că are o „înțelegere tacită” cu Afiliu pentru lacăt

Directorul ANIF Prahova, Vasile Ardeleanu, consideră că problema legată de canalul de irigații ar fi de fapt „o simplă dispută între doi fermieri, nu știu și nici nu vreau să știu numele dumnealor”.

Acesta a recunoscut că unul dintre lacăte a fost amplasat de ANIF, iar celălalt de fermierul acuzat că a pus stăpânire pe apa din canal.

„Nimeni nu suferă de apă, în momentul de față”, susține Vasile Ardeleanu, directorul ANIF Prahova, care susține că stăvilarul aparține Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

„Persoane neidentificate, deși am făcut și sesizare la Poliția din Mizil, au binevoit să se joace și chiar să producă niște avarii la aceste stăvilare, privind închiderea și deschiderea lor pe timpul nopții. Noi ,din lipsă de personal, am hotărât să găsim o soluție ca nimeni din cei care erau în zonă să se acuze reciproc că e cu aprobarea ANIF sau fără știrea ANIF. Noi am dat să fie apă pentru toată lumea, în condițiile în care robinetul este la Buzău, luăm comenzile de la fermieri și le dăm la Buzău” a spus directorul ANIF Prahova.

El a precizat că fermierul acuzat că ar dirija apa doar spre culturile sale i-a spus că „nu are încredere și el vrea să fie sigur că nu închide altcineva apa pe timpul nopții”.

„Ne-am trezit că a pus un lacăt și a zis că în momentul în care se umblă și aveți nevoie să dați apă în aval vin, îl deschid. (…) Nu are voie să umble nimeni acolo decât personalul ANIF. Domnul fermier efectiv a pus acel lacăt cu abuz de putere, pe românește. Ca să poți să dai jos ai nevoie de o aprobare. Eu am pregătit sistemul nostru separat care va înlocui acel lanț și lacăte”, a declarat Vasile Ardeleanu, directorul ANIF Prahova.

VIDEO: Cum explică blocarea stăvilarului cu lanțuri și lacăte Vasile Ardeleanu, directorul ANIF Prahova

Mihai Afiliu, fermierul acuzat că a confiscat apa de irigații: „Nu am pus lacăt pe stăvilar. ANIF a pus!”

Am încercat să obținem un punct de vedere și din partea fermierului acuzat că ar fi pus lacăt pe stăvilar. Contactat telefonic, Mihai Afiliu a negat însă că ar fi avut vreo implicare în așa ceva.

„Lacătul acela l-am pus împreună cu cei de la ANIF. Apa, majoritatea, pleacă către Prahova, noi irigăm cu 55 de pivoți peste 4.500 de hectare. Nu eu am pus lacătul acolo. Am pus împreună cu ANIF-ul. Și dânșii au cheie de acolo. Problema este lipsa apei, pentru că apa este foarte puțină. Acolo nu am pus eu abuziv. Și ANIF are cheie de acolo”, susține Mihai Afiliu, care la rândul său reclamă că nici societatea unde este administrator nu dispune de cantitățile suficiente de apă.

Cât privește necesitatea montării lacătului, Mihai Afiliu a susținut că acesta a fost amplasat ca măsură de protecție.

„Lacătul nu l-am pus eu, ci cei de la ANIF, pentru că fiecare venea și dădea drumul cum voia. Apa nu ajungea la mine”, a mai precizat Mihai Afiliu, care susține că soluția ar fi să se dea drumul la mai multă apă pe canal.

La final, ar mai fi un amănunt de spus. La intrare în sediul ANAF Prahova, stă agățat pe ușă un anunț în care se precizează că „apa de irigații se asigură gratuit până la punctul de livrare(canal) prin genți Națională de Îmbunătățiri Funciare. Pe teren, realitatea stă însă cu totul altfel, având în vedere plângerile fermierilor.

VIDEO Conferința de presă în care deputatul George Ionescu a acuzat ilegalitățile comise în sistemul de irigații din Prahova: