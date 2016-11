Drama unor prahoveni în Marea Britanie: Asistența socială ne-a luat abuziv copilul!

Familia Chiriță, din comuna Filipești de Pădure, trece prin momente cumplite în Marea Britanie. Mezinul Darius, de 7 ani, a fost luat de asistența socială pentru o vânătaie căpătată, spun părinții, în urma unui joc.

Contactată de observatorulph.ro, Mihaela Chiriță, mama lui Darius, a povestit ce i s-a întâmplat:

De un an și trei luni locuiesc împreună cu soțul și copilul meu de 7 ani în Lincoln, Marea Britanie. Eram fericiți până acum o săptămână, când a început coșmarul. Marți, 22 noiembrie, când am fost la școală, doamna directoare m-a dus într-o cameră și mi-a spus că nu pot să-l iau pe Darius acasă, fiind chemată Poliția și Asistența Socială pentru că fiul meu avea o mică vânătaie pe buza de jos. Nu-mi venea să cred ce aud pentru că Darius s-a jucat cu tatăl său, care a vrut să-l pupe, iar copilul a tras capul și a fost mușcat ușor. Asistentul social a văzut în ce condiții trăim și că îi oferim lui Darius un cămin în care să fie fericit, dar degeaba. Am luat legătura cu un avocat, care ne-a sfătuit să contestăm măsura în instanță ca fiind nefondată. Vineri am fost la Courte Protection unde am avut neplăcuta surpriză să vedem că interviul înregistrat cu un interpret român pentru copil, așa cum cere legislația din UK, nu a avut loc pe motiv că Darius ar fi refuzat acest lucru! În schimb au venit cu o listă de acuzații la adresa noastră pe care le-ar fi făcut copilul nostru, total neadevărate. Copilul a rămas în plasament și l-am văzut abia ieri. Era palid, plâns și înfometat. Ne-a spus că nu mănâncă decât cereale dimineața. Suntem disperați! Am luat legătura cu Consulatul României pentru a primi asistență, însă ne-au transmis că ei nu se pot implica decât prin solicitarrea de informații și nimic mai mult. Menționez că avem o situație financiară stabilă, atât eu cât și soțul meu fiind angajați, stăm într-o casă cu chirie, fără să trăim din ajutoare sociale. Din păcate, am aflat că mulți străini pățesc acest lucru cu copii lor, fiind vorba și de o discriminare pentru a rezolva mai multe adopții.

Părinții au făcut și o petiție online, semnată deja de peste 500 de persoane, majoritatea prahoveni.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere Ministerului Afacerilor Externe.