Imagini superbe din Ploiești, puse gratuit la dispoziția Primăriei care a vrut să plătească 30.000 de euro pentru un ”film de promovare a imaginii orașului”

După ce Observatorul Prahovean a publicat un alt articol pe acest subiect – Primăria Ploiești a vrut să dea 30.000 de euro pe un film de prezentare. Consilierii au respins proiectul, dar noi îl oferim gratis (VIDEO), Bogdan Vasilescu, un fotograf profesionist din Ploiești a reacționat în același stil.

Aflu dintr-un articol recent postat de Observatorul Prahovean ca Primaria Ploiesti intentiona (zic intentiona, fiindca se pare ca s-a votat impotriva) sa finanteze cu suma de 30000 euro un film/clip/ceva care sa promoveze imaginea orasului si festivalul Artown (un event ca o gura de aer proaspat de altfel), recent incheiat.

Pe langa faptul ca suma este oricum colosala pt un astfel de proiect, primul lucru pe care ar trebui sa il ia in considerare o astfel de initiativa e ca nu poti construi un astfel de film cu cineva care nu cunoaste orasul, cu o persoana sau echipa caruia Ploiestiul ii este indiferent sau care pune banii pe primul loc.

Trebuie sa iubesti orasul asta asa cum e, sa-i fi sorbit strazile in fiecare anotimp… sa fi traversat bulevardul atat pe burnita ori ceata, cat si atunci cand copii se aduna sa culeaga castanele abia cazute, sa astepti un tren intarziat in Gara de Sud ori sa stai 1h pe peronul Garii de Nord doar de nostalgie, nu ca ar mai trece cine stie ce trenuri pe-acolo, sa fotografiezi Turnul cu Ceas din ‘n’ unghiuri nu doar fiindca e un adevarat simbol al orasului, ci fiindca ai trecut de ‘n’ ori pe langa el si il cunosti deja asa cum si el te cunoaste pe tine – e doar un ceas pt multi, dar pt tine va fi mereu mai mult, fiindca te stie de mic…

trebuie sa iubesti orasul asta cu bune si cu rele si sa arati nu ce vor ori ce iti indica altii, ci ceea ce vezi tu… cupluri in varsta, inca tinandu-se de mana in parc, tineri rasfatandu-se pe o banca, impartind o clatita cu ciocolata… oameni simpli, oameni poate dezamagiti de ceea ce se intampla in orasul lor in ultimii ani, dar oameni frumosi si oameni care spera…

bebei care fac primii pasi alaturi de mamicile lor pe frunzele proaspat cazute, grupuri de tineri care incing un baschet langa Turnul Parasutistilor, chiar daca afara e deja noapte…

trebuie sa iubesti orasul asta si sa-l cunosti, sa stii exact care este cel mai bun unghi pentru a surprinde tramvaiul 101 cu vechea Biserica Evanghelica Luterana pe fundal sau tramvaiul 102, colorand Soseaua Nordului impreuna cu toamna… trebuie sa fi urcat macar o data pe unul dintre acoperisurile Ploiestiului si sa-i simti ritmul… ori daca nu pentru asta, macar sa vezi luna plina cum rasare dupa rafinarii.

Dar noi vrem sa promovam Ploiestiul pe 30.000 euro… cand oare veti pricepe ca a promova orasul asta costa in primul rand pasiune… timp… perseverenta? Pentru cineva care chiar stie cum sa dea viata unui astfel de proiect, care stie ce inseamna Lightroom, Photoshop, Premier Effects, timelapse, hyperlapse, zbor cu drona, ore si ore de postprocesare si munca in teren… pasiunea e mai importanta decat banii.

Si va mai zic o chestie… cineva care intr-adevar iubeste Ploiestiul v-ar spune sa investiti cei 30.000 in nevoile prioritare ale orasului si l-ar promova aproape gratis…. lucru pe care de fapt vi-l spun si eu acum – clipul de mai jos e filmat pe parcursul a 3 ani, cu ajutorul propriilor resurse financiare si cu ore multe de munca in spate – nu e wow comparativ cu proiectele la care lucrez acum (mereu inveti lucruri, tehnici noi),

dar e mai fain decat multe clipuri pe care le-am vazut pana acum cu orasul nostru, prin prisma faptului ca a fost de lucru la el si acopera multe zone ale orasului & toate anotimpurile. Si cunosc alti oameni faini din Ploiesti sau imprejurimi (cum ar fi Sorin , Hornet Marcel-Alexandru sau Rares – si scz daca am omis pe cineva) care ar putea face o treaba la fel de buna, fiindca au pasiunea aia de care vorbeam…

Ce puteti urmari mai jos e gratis, dragilor… si face exact ce am facut si eu in ultimii 10 ani: promoveaza imaginea orasului.

EX ANIMA (cautati ce inseamna asta si veti intelege cum trebuie promovat Ploiestiul).

Daca fondurile sunt alocate pentru ceea ce trebuie, pentru nevoile urgente ale urbei, promovarea va veni de la sine!