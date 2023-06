Ploieștiul, depășit (și) de Slobozia. Freeland Festival vs Șaorma record

Eu, în ultima vreme, sunt cârcotașa de serviciu. Da, știu și îmi asum nenumăratele critici de genul „nimic nu-ți convine”, „dacă facem, tot nu facem bine” și altele asemenea… Am încercat să trec cu vederea, am încercat să mai închid ochii, dar jur că nu-mi iese orice-aș face. Nu pot să mă abțin!

Mi-a picat în mână, acum vreo două săptămâni, o mapă de prezentare a unui eveniment de amploare: Freeland Festival, un festival cu un line-up fantastic, care va avea loc în perioada 7-9 iulie 2023 la… Slobozia!

Ca să înțelegeți de unde mirarea, frustrarea și… dorința mea de a comenta acest eveniment din Slobozia… un oraș chiar comparabil cu Ploieștiul.

Păi avem așa: Atât Ploieștiul, cât și Slobozia, sunt orașe reședință de județ, Ploieștiul este al Prahovei, Slobozia al Ialomiței.

Eeeee… și cam asta e similaritatea. Atât. În rest, Ploieștiul are o suprafață de aproximativ 60 de kilometri pătrați, în timp ce Slobozia „se laudă” cu mai mult decât dublu, adică are aproape 130 de kilometri pătrați.

Pe de altă parte, Slobozia avea o populație de 51.391 la ultimul recensământ, în timp ce Ploieștiul avea 180.539 la același recensământ. Dada, ați citit bine, cu o suprafață de sub jumătate față de Slobozia, Ploieștiul are o populație de 3,5 ori mai mare.

Ce face Primăria Slobozia

Ce face Primăria Slobozia pentru cei puțin peste 50.000 de locuitori ai ei? Un mega festival vara aceasta, intitulat Freeland Festival, în aceeași perioadă cu Neversea Festival, și care va aduna nume mari ale muzicii autohtone: Zdob și Zdub, Inna, Vama, Loredana, Fără Zahăr, Nicole Cherry, Puya, Freeland Band, și alții.

În plus, scena va avea o dimensiune de 32×14 metri și tot spectacolul va fi completat de un show LASER, sound & video.

Nu mă credeți? Verificați site-ul lor: https://freeland.ro/. În plus găsiți pe youtube cum a fost ediția de anul trecut. Probabil succesul din 2022 le-a dat și curaj să suprapună anul acesta Freeland-ul cu Neversea-ul, un eveniment de o anvergură colosală.

Ce face Primăria Ploiești

Ce face Primăria Ploiești pentru cei puțin peste 180.000 de locuitori ai ei? Nimic!

Adică a făcut… în luna mai, de zilele orașului. A dat 520 de „șaorme” cu ocazia celor 520 de ani de atestare documentară. A, să nu fiu rea, au venit și la Ploiești și au cântat What’s UP, Antonia, Ștefan Bănică Jr. într-o zi.

În rest… am ținut-o langa cu… ciculația închisă trei zile degeaba. Sentimentul de frustrare a fost dominant în toată această perioadă.

Nu-i nimic… cu ocazia asta au și ploieștenii ocazia să meargă la Freeland Festival la Slobozia…

Cum se promovează Slobozia?

Orașul se promovează în special prin intermediul unei asociații locale, Freeland, care, așa cum declară, are ca scop principal reinventarea orașului. Așa a apărut broșura Freeland de prezentare a orașului Slobozia care, pe lângă texte succinte ca „Descoperă Slobozia”, „Cultura din Slobozia” sau „Slobozia leagăn de spiritualitate”, este prezentat orașul ca fiind „Inima Bărăganului”. Și astfel s-a creat un brand: Slobozia – Inima Băbăganului.

Asociația beneficiază de sprijinul autorităților locale, mai ales al Primăriei Slobozia.

Dar să revenim la oile noastre…

Cum se promovează Ploieștiul?

Am stat de vorbă în ultimele luni de zile cu reprezentanți diverși ai asociațiilor, fundațiilor și altor organizații din Ploiești. Fiecare cu proiectele lui, fiecare cu planurile lui, iar acum, când stau și fac bilanțul, ajung la concluzia că habar nu aveam că sunt atâtea asociații și fundații la noi, în Prahova. Am auzit de atâtea încât am ajuns să le încurc, pe cuvânt…

Între toate proiectele de care am auzit și despre care am discutat (unele sună extraordinar de bine), pe la toți oamenii pe la care am fost, reprezentanți ai acestor fundații/ asociații/ organizații… unul nu mi-a dat și mie, un pliant despre Ploieștiul pe care toți susțin că-l iubesc și-l promovează.

Toți au pliante și broșuri frumoase, colorate, laminate despre proiectele lor, despre ce fac și pe cine ajută, dar nimeni nu a fost în stare să-mi dea un pliant cu Ploieștiul pe care toți susțin că-l iubesc atât de mult!

În 2024 Ploieștiul este Capitala Tineretului în România. Oare măcar atunci va fi în stare cineva să facă o broșură de prezentare cum se cuvine a orașului nostru?

Slobozia este dovada clară cum se poate face „din … bici”, cum spune o vorbă „din bătrâni”. Cred că Observatorul Ialomițean, dacă ar exista, ar fi tare mândru de ce se întâmplă acolo.

Ploieștiul are mult mai multe de oferit, dar este mult mai puțin promovat. Oare de ce? Oare putem remedia asta? Măcar în 2024… Observatorul Prahovean așteaptă…

Să vedem…