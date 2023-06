Nu se putea ceva mai mult de 1 Iunie la Ploiești?

…întreb și eu, retoric într-un fel. Dar, ca de multe ori în ultima vreme, cu întrebările rămânem… 1 Iunie la Ploiești în acest an s-a sărbătorit pentru copiii care au avut cu cine să meargă la festivități în timp ce părinții erau la lucru. Sau pentru cei cu părinți liberi de 1 Iunie. Pentru ceilalți… nu prea a fost nimic la Ploiești.

Un covor sau o bucată de linoleu, nu s-a găsit în loc de scenă?

Deși am plecat cu copilul cât am putut de repede, nu am prins mai nimic în centru. Bine, nu știu dacă și-ar fi dorit organizatorii să prind mai mult. Între noi fie vorba, din ce am văzut chiar se putea mai bine sau măcar cu puțin mai mult respect pentru fetițele minunate care au dansat.

Nu am prins decât vreo trei dansuri, dar suficient cât să mă îngrozesc de coregrafia executată direct pe asfalt și m-am uitat, uneori cu milă, la fetițele care dansau în flexibili de sală pe asfaltul zgrunțuros din fața Palatului Culturii. Și nu dor cu flexibili…

Dansurile lor au presupus inclusiv rostogoliri pe jos, pe asfalt, sfoara, și alte asemenea mișcări care se execută la nivelul solului. Toate au fost direct pe asfalt, unde se puteau observa chiar și marcajele locurilor de parcare din fața Palatului Culturii. Chiar nu s-a găsit, în tot orașul ăsta, o bucată de linoleu sau covor pentru ele? Că nu zic de amenajarea unei scene…

Au plecat acei copii de acolo cu flexibilii săriți din picioare în timpul dansului, și nu vreau să mă gândesc la escoriațiile aferente alunecării pentru poziția „sfoară”. A luat cineva în calcul aceste aspecte? Evident că nu…

Poate că programul ar fi trebuit ținut după-amiază…

Așa cum spuneam și în materialul în care am povestit ce am făcut cu copilul prin Ploiești, evenimentele desfășurate nu au fost pentru cei care au lucrat de 1 Iunie. Din câte au spus mulți, a fost frumos, mai ales la Toma Caragiu. Din păcate însă, nu a fost pentru toată lumea.

Cel mai probabil, dacă evenimentele aveau ca oră de începere după-amiaza, ar fi avut mai mult succes, atât parada, cât și activitățile de la Toma Caragiu.

Pe de altă parte, să zicem că-i înțelegem pe oameni. Sunt bugetari, vor și ei să fie liberi de 1 Iunie pentru ei și pentru familiile lor.

Ce n-am înțeles însă, exact ca și în cazul eșecului „Cătunelul Copiilor”, a fost de ce autoritățile au ținut morțiș să organizeze ele însele această zi. Cred că mult mai plăcut pentru toată lumea ar fi fost „externalizarea serviciului”. Așa cum ar fi trebuit făcut și în iarnă. Se pare însă că nu vrem să învățăm deloc din experiențele trecute…

Comunismul din noi (sau doar anul preelectoral) urlă că trebuie ca autoritățile să fie trecute cap de listă pe afișul evenimentului. Sau poate doar banii personali, care ar ieși, nu ar mai fi așa mulți în cazul în care s-ar „externaliza” organizarea evenimentelor de acest gen… Ei știu.

Ideea este că ei știu, dar noi suferim. Ieri, după ora 16:00, nu aveai ce face în Ploiești. Poate doar prin mall-uri se mai găseau ceva evenimente contra-cost pentru copii. Nu costul era problema, ci faptul că, în aer liber, chiar nu aveai ce face. După atâta vreme rea, numai prin mall-uri nu mai stăteam…

Încercăm să ne organizăm mai bine anul viitor?

Poate că data viitoare va fi mai bine (tot zic asta după fiecare eveniment ratat). Poate ne trezim odată și luăm exemplu de la alții. Poate reușim și noi să facem ceva frumos în Ploieștiul ăsta cu vreo ocazie.

În 2024 orașul este Capitala Tineretului din România. Ar trebui ca anul acesta, de Crăciun, ca și anul viitor, să avem un super Orășel al Copiilor. Ar trebui ca anul care vine (că acum am ratat momentul), să facem un 1 Iunie memorabil pentru copii, și nu numai pentru ei.

Mă întreba colegul Vasilescu ieri, în stilu-i caracteristic, după ce i-am relatat cam ce mișcări de trupe sunt prin centru: „Ce-au făcut ăștia, măi? Atât doar?!?!? Au terminat șaorma de Zilele Ploieştiului?”. Și nu, nu s-a referit la faptul că organizatorii ar fi trebuit să-i premieze pe copii cu câte o șaorma de ziua lor…

Este păcat. Ratăm momente importante, ne-o iau alții înainte. De ce? Este greu de înțeles. Având oameni tineri în posturi de conducere la centre de cultură și muzee, așteptăm ceva mai mult de la aceste instituții. Așteptăm o viziune în primul rând! Așteptăm un suflu tânăr, așteptăm idei, așteptăm o depășire a comunismului prăfuit. Poate data viitoare va fi mai bine… Poate…