Cum a fost de 1 iunie la Ploiești cu copilul

De 1 Iunie, ca și alți părinți rămași în Ploiești, am zis să scot copilul afară, deși vremea nu părea tocmai prietenoasă. Din păcate, ca și alții care lucrează în zilele de sărbătoare și abia apoi le recuperează, nu am avut cum să ies în prima parte a zilei. Dar am zis că nu contează, sigur este bine și mai încolo… doar toată ziua este 1 Iunie, nu? Păi… nu chiar.

Știam de programul anunțat, cel la Consiliului Județean și cel al Teatrului Toma Caragiu. Parada de pe bulevard, având în vedere ora prea de dimineață de începere, am ratat-o. S-a plecat la ora 10:30 de la Gara de Sud. La ora aceea lucram… eu și mulți alții.

După prânz am reușit să ajung în fața Palatului Culturii, pe esplanadă, unde am mai prins vreo trei dansuri ale copiilor. Cam atât. La câți părinți cu copii erau acolo, era evident, ori că Ploieștiul se depopulează masiv, ori că ploieștenii au bani și sunt majoritatea plecați în minivacanță. Nu spun că mulți încă erau la lucru.

După cele trei dansuri, la microfon s-a anunțat că evenimentul „Copilăria inundă bătrânul bulevard” a luat sfârșit. Era aproximativ ora 13:30. Știam că la ora 14:00 se încheiau și activitățile (frumoase, ce-i drept, pentru cine a ajuns) de la Teatrul Toma Caragiu.

Am căutat continuarea evenimentelor pentru copii din oraș. Doar era firesc să găsim ceva, nu? Se pare că nu…

A, ba da… am fost la degustare de înghețată la Ana State, care știam că era până la ora 14:00. Acolo am avut o surpriză. Era până la ora 14:00 pentru adulți. Pentru copii înghețata de la Ana State a fost gratuită ieri toată ziua. Bine că cineva s-a gândit și la copiii ai căror părinți lucrează și nu au cum să iasă dimineața cu ei.

De la înghețată la muzee, că altceva nu aveam de făcut de 1 Iunie la Ploiești

După ce am terminat cu înghețata, pentru că nu mai era nimic altceva în centrul orașului, am mers la Palatul Culturii la muzee. Recunosc, aveam emoții. Ultima vizită la Muzeul Omului fusese horror, speram din suflet să se fi schimbat. Colegii îmi dăduseră asigurări că este ok, așa că… am riscat.

Nu am fost singurii… Dacă la vizitele anterioare (și au fost doar vreo 5 la număr de când am venit în Ploiești) era aproape pustiu prin muzeu, acum era de-a dreptul furnicar, și la Acvariu, și la Muzeul Omului. La Acvariu, doamne drăguțe ne-au arătat și ne-au povestit câte ceva despre pești. Adică nu nouă, adulților, ci copiilor care erau cu noi.

În partea cealaltă, la muzeu, personalul cred că era cam obosit de afluxul de turiști. Doamnele, probabil obișnuite cu liniștea, nu făceau față prea bine aglomerației.

După interogatoriul de la bilete: „Cum adică bilet pentru presă? Nu m-a anunțat nimeni? Scrieți, faceți fotografii…?” (deși cele de la Acvariu știau clar de biletul pentru presă), a urmat discuția de la hologramă. Deși erau turiști mulți, holograma era oprită. Am întrebat dacă nu funcționează (ghinionul lor că știu muzeul ăla ca pe propriul buzunar), și abia după ce am întrebat au pornit-o. Funcționa!

Spre deosebire de data trecută, acum funcționa și sala interactivă, ecranul cu jocuri și grupe sanguine.

În sala cu animale împăiate, unde există proiecția pe perete, rula doar peisajul de savană. Peisajul marin, ce e drept, l-am văzut doar la prima vizită, acum aproximativ 6 ani. Atunci am putut să cumpărăm și fotografii/amintiri, cu copiii printre animale și pești.

Eram prea obosită și prea nervoasă ca să mai întreb acum dacă nu se schimbă peisajul sau dacă nu putem cumpăra fotografii.

Copiii s-au distrat maxim încercând „să prindă peștii” de pe podea în sala următoare. Cred că acolo am stat cel mai mult. Din păcate, ultima sală, cea cu „limbile pământului” nu era funcțională. „Veniți într-o zi, când nu e așa aglomerat, și îi dăm drumul…”, ni s-a spus. Am dat din cap și am zâmbit amar. Aceea este o sală interactivă care ar fi fost clar pe placul copiilor. Am stat și m-am gândit în ce alt muzeu din străinătate am pomenit așa ceva: nu dăm drumul pentru că sunt vizitatori mulți. Nicăieri! Și cu asta am zis tot.

Da, muzeul este într-o stare mai bună decât la ultima mea vizită, personalul însă… mai are nevoie de instruire.

Nu pot să nu scriu despre Muzeul Jucăriilor, care era prezent în Sala Coloanelor din Palatul Culturii. Nu era însă nimeni să le explice copiilor ce este acolo. În plus, toate acele jucării pe care le admirasem la Teatrul Toma Caragiu, erau înghesuite pe o masă încât cu greu puteai să nu-ți pierzi răbdarea. Nu exista nicio noimă, nicio logică. Păcat!

O vizită la Mc terminată pe bulevard

După înghețată și muzee, am căutat iar în centru ceva… fără succes, așa că, unde puteam să ne oprim, la solicitarea copiilor, decât „la Mc”?

Doamne, ce era acoloooo! Parcă se dădea gratis ceva! Am stat la coadă, am luat la pachet și am zis că mergem pe bulevard să mâncăm, poate mai erau ceva căsuțe, măsuțe, face painting… chestii din astea pentru copii. De unde? Bătrânul bulevard era inundat de… mașini.

Nu știu să spun dacă a fost frumos la paradă, nu am avut cum să o văd la ora aia. Ceea ce pot spune însă cu certitudine este că ieri, joi, 1 Iunie 2023, nu aveai ce face cu copiii în Ploiești după ora 16:00. Adică aveai de făcut exact ce ai de făcut în orice altă zi. Asta am făcut și noi.

După ora 16:00 ne-am oprit în parc la Eminescu, pentru a vedea ce a făcut municipalitatea acolo. Copiii s-au distrat așa că, până într-un final, totul a fost ok.