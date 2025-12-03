Ce spune Primăria Filipeștii de Pădure despre reluarea furnizării apei

O avarie la conducta de aducțiune care alimentează bazinul de la puțurile din Măgureni, sursa principală de apă pentru comuna Filipeștii de Pădure, a condus la sistarea alimentării cu apă în mai multe zone din localitate. Potrivit Primăriei Filipeștii de Pădure și serviciului de gospodărire apă-canal, miercuri, există zone în care apa a ajuns și zone în care alimentarea nu a fost încă reluată.

„Pe parcursul zilei de astăzi vor fi efectuate mai multe manevre tehnice pentru echilibrarea volumului de apă în întregul sistem.

Se lucrează și la alimentarea și repornirea pompelor de la bazinul care deservește blocurile, pentru a restabili presiunea necesară.

Atenție: în zonele unde există apă, vă rugăm să vă faceți provizii, deoarece pot apărea opriri temporare cauzate de manevrele necesare pentru stabilizarea rețelei”, a anunțat, miercuri, Primăria Filipeștii de Pădure.

Cum s-a rupt conducta de aducțiune cu apă

Problema legată de alimentarea cu apă a locuitorilor din Filipeștii de Pădure a apărut duminică, 30 noiembrie, din cauza ploilor abundente.

Nivelul pârâului Provița a crescut, iar conducta de aducțiune, care alimentează bazinul de la puțurile din Măgureni, sursa principală de alimentare cu apă pentru comuna Filipeștii de Pădure, s-a rupt.

Situația a fost cu totul dificilă având în vedere că, potrivit Primăriei Filipeștii de Pădure, debitul foarte mare al pârâului a provocat surparea malului, antrenând conducta de aducțiune și secționând-o.

Practic, potrivit Primăriei Filipeștii de Pădure și serviciului de apă-canal, pentru reluarea furnizării cu apă, a fost nevoie de refacerea aducțiunii pe o distanță de 30 metri, fiind necesară înlocuirea cu o conductă nouă pe tot tronsonul afectat.

Încă de marți, 2 decembrie, s-a reușit să fie reluată alimentarea cu apă, însă procesul tehnologic de umplere a bazinelor și a întregii instalații necesită timp.

„În acest moment, bazinele și conductele sunt goale, iar presiunea va crește progresiv”, au anunțat reprezintanții Primăriei Filipeștii de Pădure, care au lansat o serie de recomandări populației cu privire la consumul apei.

Imagini cu lucrările pentru înlocuirea conductei de aducțiune