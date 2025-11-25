- Publicitate -
Cutia cu zâmbete, campanie de sărbători la Păulești. Cum te poți implica

Autor: Bianca Ionescu
Primăria Păulești anunță demararea unui proiect inedit, dedicat copiilor din comună, în preajma sărbătorilor de iarnă: Cutia cu Zâmbete

Sărbătorile se apropie, iar Primăria Păulești vă invită să participați la un proiect cu totul speciala: „Cutia cu Zâmbete” – Crăciunul în cutii de pantofi.

Această inițiativă își propune să sprijine comunitatea din Păulești, aducând zâmbete și speranță copiilor prin daruri pregătite cu grijă.

Ce este cutia cu zâmbete? O inițiativă prin care fiecare dintre noi poate contribui la un Crăciun mai frumos pentru copiii care au nevoie de sprijin.

Cum te poți implica?

„Alege un copil după vârstă și gen din lista pe care o vom posta (ex: 3 fete de 3 ani, 4 băieți de 5 ani etc.). Poți alege câți copii dorești! Anunță-ne imediat pe whatsapp (0752 030 105) ce copil ai ales, pentru a confirma disponibilitatea și a evita dublarea cadourilor.

Pregătește o cutie cu lucruri noi, nefolosite: jucării, articole vestimentare, cărți, rechizite, dulciuri ambalate etc.

Încheie cutia cu un mesaj frumos, dacă dorești, menționând obligatoriu vârsta și genul copilului”, au transmis reprezentanții Primăriei Păulești

