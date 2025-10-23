- Publicitate -
Viața Prahovei

Stadiul lucrărilor la Parcul Central din Florești, Prahova

Raluca Șerban
Autor: Raluca Șerban

Recent, primăria Florești a demarat construcția Parcului Central din satul Florești. În ultima lună au fost efectuate mai multe lucrări importante, de la instalații electrice perimetrale până la măsurări peisagistice și trasarea terenului.

Potrivit reprezentanților administrației locale, vremea favorabilă face ca lucrările să avanseze constant și conform planului de execuție.

Până acum au fost aduse pavelele și bordurile și au fost introduse instalațiile electrice, iar în perioada următoare vor fi montați stâlpii de iluminat.

Parcul va avea o suprafață de aproximativ 6000 de metri pătrați și este localizat în apropierea Domeniului Cantacuzino și a Grădiniței Mari, care a fost finalizată în anul 2024.

