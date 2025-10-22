65 de ani de la moartea arhitectului Toma Socolescu, marcați de ziua școlii la Păulești

Pe data de 16 octombrie, la Păulești, a avut loc celebrarea zilei școlii „Toma T. Socolescu”, o zi cu însmnătate atât pentru elevi, cadrele didactice și conducerea școlii, cât și pentru întreaga comunitate.

Cu această ocazie, au fost marcați și 65 de ani de la moartea arhitectului Toma T. Socolescu, una dintre cele mai mari personalități culturale ale județului.

În calitate de primar onorofic al comunei, în anul 1939 a luat decizia de a proiecta noua școală din Păulești, urmând să înceapă construirea propriu-zisă 3 ani mai târziu, iar proiectul a fost finalizat în anul 1944.

În prezent școala funcționează cu un efectiv de 152 de elevi înscriși la Învățământul primar și 96 de elevi la Învățământul gimnazial.

„Transmit sincere felicitări cadrelor didactice, elevilor și părinților, care duc mai departe spiritul și tradiția școlii. Fie ca exemplul și idealurile fondatorului să rămână o sursă de inspirație pentru generațiile viitoare! La mulți ani, Școala “Toma T.Socolescu”! La mulți ani tuturor celor care fac cinste educației!” – Tudor SANDU , Primarul comunei Păulești