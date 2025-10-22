Lista străzilor din Băicoi care vor fi asfaltate în 2026

Primăria Orașului Băicoi pregătește demersurile în vederea asfaltării drumurilor, în perioada 2026 – 2028.

În ultima perioadă administrația instituției a fost preocupată de realizarea studiului de fezabilitate, în urma căruia s-a stabilit care ar fi bugetul necesar realizării procesului de reabilitare al infrastructurii rutiere din Băicoi.

Suma necesară va fi alocată din bugetul local, multianual, dar concomitent, se realizează proiecte, în speranța că o parte din cheltuială va fi acoperită din surse extra, cum ar fi fonduri europene.

Conform autorităților, certificatul de urbanism a fost eliberat și se așteaptă obținerea avizelor pentru certificatul de construire.

Care sunt străzile care urmează să fie asfaltate începând de anul viitor?