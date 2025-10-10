Continuă lucrările la rețeaua de canalizare din Drăgănești

La Drăgănești, perseverența își spune cuvântul chiar și în ciuda măsurilor de austeritate venite în ultima perioadă și a decontării greoaie din partea Ministerului Dezvoltării. La nivelul comunei Drăgănești, lucrările continuă să se desfășoare.

”Primăria comunei Drăgănești înțelege nevoia strigentă a comunității de a avea acces la utilități și servicii de calitate moderne și face toate eforturile pentru a continua aceste lucrări extrem de importante.”, explică reprezentanții primăriei Drăgănești.

De asemenea, în ceea ce privește al treilea proiect de finanțare prin Programul Anghel Saligny, cel privind extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale pentru 88 de drumuri care aparțin localității Drăgănești, a fost depusă documentația și a fost acceptat ca dosar complet de către Minister, urmând demararea lucrărilor în funcție de alocările bugetare.

Lucrările privind extinderea rețelei de canalizare din comuna Drăgănești se desfășoară în satul Belciug, urmând Bărătiaru și Cornu de Jos.