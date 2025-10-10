La Râfov, începe elaborarea noului Plan Urbanistic General al comunei

Primăria comunei Râfov, Prahova aduce la cunoștința publicului inițierea de elaborare pentru Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia.

Prin Planul Urbanistic General al comunei Râfov se obține baza legală privind realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Acesta se actualizează și se aprobă la cel mult 10 ani. Actualul Plan Urbanistic General al comunei a fost actualizat și aprobat în anul 2016.

Demersul urmărește evoluția în perspectivă pe termen mediu și lung a localității, direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu, traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului național, județean și zonal, zonele de risc natural delimitate și declarate, măsurile specifice pentru prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone, lista principalelor proiecte de dezvoltare, stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară sau definitivă de construire.

În acest scop, locuitorii comunei Râfov care sunt interesați să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic General (P.U.G.) o pot face în perioada 30.09.2025 – 24.10.2025 la:

Telefon: 0244 478 416 sau email: [email protected], persoane de contact Carp Ileana și Ilie Florina Diana.

Răspunsul la aceste propuneri și observații va fi afișat public la sediul Primăriei Comunei Râfov și pe pagina web www.primariarifov.ro în maxim 15 zile de la data limită stabilită pentru primirea lor.