Parcul central din Florești, Prahova a intrat în faza de execuție

Cetățenii comunei Florești se vor bucura de un nou spațiu de agrement, cu o suprafață de aproximativ 6000 metri pătrați, în apropierea Domeniului Cantacuzino și lângă grădinița care a fost finalizată în anul 2024.

- Publicitate -

Planul de execuție prevede lucrări de dezafectare, decopertare, săpături, încărcare și transportare pământ urmate de construirea aleilor, montarea bordurilor mari și mici, execuția trotuarelor, a spațiilor verzi și realizarea unei parcări auto pavată.

Parcul va fi dotat cu băncuțe, stâlpi de iluminat, foișoare, zonă pentru fitness, zonă verde cu iarbă și 140 metri pătrați de parcare pavată.

Acest proiect contribuie la creșterea calității vieții și crearea unui spațiu modern pentru locuitorii comunei Florești.

Educație Zeci de elevi prahoveni, admiși la liceu fără Evaluare Națională 41 de elevi prahoveni au intrat la liceu fără să suțină examenul cde Evaluare Națională. Sunt absolvenți ai claselor a VIII-a, repartizați pe locurile...