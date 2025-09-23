Băicoi. Care sunt demersurile pentru reducerea facturii la energie pentru consumatorii vulnerabili

Orașul Băicoi pune la dispoziția cetățenilor toate detaliile referitoare la demersurile ce trebuiesc făcute pentru a putea beneficia de tichetul electronic de energie, prin care aceștia iși pot reduce cheltuielile cu energia electrică.

Vorbim despre reducerea de 50 lei/ lună, sprijinul oferit de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, pentru consumatorii vulnerabili, vizând combaterea sărăciei energetice.

Care este perioada de acordare a sprijinului?

Programul se desfășoară în perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026

Care este valoarea acoperită de tichetul electronic?

Costurile cu energia electrică se vor reduce cu 50 lei/ lună pentru un sinur membru al familiei și pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Cine sunt beneficiarii eligibili?

Se încadrează drept beneficiari ai tichetelor electronice, persoanele singure cu venituri nete lunare mai mici de 1940 lei și familiile cu venit net lunar pe mebru mai mic de 1784 lei.

Unde se pot depune cererile?

Cererile se pot depune online, prin aplicația EPIDS sau tipărite la primăria Orașului Băicoi, strada Unirii, nr. 9 sau la oficiul poștal de pe Strada Cloșca, nr.3.

Când se depun cererile?

Pentru a beneficia de reducere încpând cu luna iulie, solicitanții trebuie să se înscrie în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025, după această dată se va acorda doar cu luna depunerii cererii.

Cum pot fi utilizate tichetele?

Tichetele pot fi folosite exclusiv pentru plata facturilor de energie electrică, plata acestora se face prin mandat poștal, furnizat de Poșta Română, iar valabilitatea soldului este de 12 luni de la ultima încărcare.

Pentru informații suplimentare aveți la dispoziție Call Center ANPIS: 021 9309 sau adresa de e-mail: [email protected]