Campanie de colectare a deșeurilor, la Râfov, cu premii

Raluca Șerban
Raluca Șerban

În perioada 22-26 septembrie, primăria comunei Râfov participă la campania de reciclare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice „Orașe și comune curate Prahova”, cu scopul de a proteja mediul și de a încuraja responsabilizarea comunității în ceea ce privește reciclarea.

Ce puteți recicla:

  • Electrocasnice mari: frigider, mașină de spălat rufe sau vase, aragaz, hotă, cuptor etc.
  • Electrocasnice mici: fier de călcat, prăjitor de pâine, mixer, aspirator, uscător de păr, aparat de ras, etc.
  • Aparate IT și comunicații: calculator, laptop, monitor, tastatură, imprimantă, telefon, etc.
  • Echipamente audio-video: televizor, radio, DVD player, boxe, telecomenzi, etc.
  • Alte deșeuri electrice: unelte electrice (bormașini, autofilentante etc.), lămpi, etc.

În schimbul produselor reciclate (la minim 10 kg de deșeuri electrice predate și în limita stocului disponibil) cetățenii vor primi o umbrelă sau un termos.

Punctul de colectare se află la sediul Primăriei Râfov, pe Strada Principală numărul. 55, Moara Domnească.

Pentru detaliile campaniei și informații suplimentare puteți suna la numărul de telefon: 0244 933.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
