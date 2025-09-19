Campanie de colectare a deșeurilor, la Râfov, cu premii

În perioada 22-26 septembrie, primăria comunei Râfov participă la campania de reciclare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice „Orașe și comune curate Prahova”, cu scopul de a proteja mediul și de a încuraja responsabilizarea comunității în ceea ce privește reciclarea.

Ce puteți recicla:

Electrocasnice mari: frigider, mașină de spălat rufe sau vase, aragaz, hotă, cuptor etc.

Electrocasnice mici: fier de călcat, prăjitor de pâine, mixer, aspirator, uscător de păr, aparat de ras, etc.

Aparate IT și comunicații: calculator, laptop, monitor, tastatură, imprimantă, telefon, etc.

Echipamente audio-video: televizor, radio, DVD player, boxe, telecomenzi, etc.

Alte deșeuri electrice: unelte electrice (bormașini, autofilentante etc.), lămpi, etc.

În schimbul produselor reciclate (la minim 10 kg de deșeuri electrice predate și în limita stocului disponibil) cetățenii vor primi o umbrelă sau un termos.

Punctul de colectare se află la sediul Primăriei Râfov, pe Strada Principală numărul. 55, Moara Domnească.

Pentru detaliile campaniei și informații suplimentare puteți suna la numărul de telefon: 0244 933.