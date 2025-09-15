Școala din Strejnicu intră în renovare. Unde vor fi mutați copiii

Primăria Târgșoru Vechi pune la dispoziția elevilor un mijloc de transport pentru a asigura deplasarea copiilor de la Școala Gimnazială sat Strejnicu la Centrul Social, unde, se va muta, temporar, o parte din activitatea didactică.

În perioada următoare, Școala Gimnazială din satul Strejnicu, comuna Târgșoru Vechi, se află în plin proces de rabilitare și modernizare, iar o parte a activității didactice va fi relocată la Centrul Social. În acest scop, pentru a veni în ajutorul părinților și elevilor, Primăria Târgșoru Vechi, aigură transportul elevilor, în perioada următoare, de Școala Gimnazială din satul Strejnicu la Centrul Social.

Pentru a nu perturba procesul educațional, pentru clasele vizate, activitatea se va desfășura astfel:

Centrul Social – str. Crângului, nr. 155A

Clasele pregătitoare – în schimbul I;

Clasele a IV-a – în schimbul II;

Școala Gimnazială sat Strejnicu – accesul se va face din strada Școlii, în aripa gimnaziului

Clasele I-III și a a VIII-a – în schimbul I

Clasele aV-a, aVI-a și a VII-a – în schimbul II

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul școlii http://www.scoalastrejnicu.ro/