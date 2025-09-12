Elevii din Filipeștii de Pădure au primit rechizite gratuite

Grădinița și școala din Filipeștii de Pădure și-au primit elevii, la deschiderea noului an școlar, cu o surpriză care i-a bucurat pe cei mici și care reprezintă un real suport pentru părinți.

În actualul context economic, din ce în ce mai mulți părinți resimt începutul anului școlar precum o dificultate financiară. Pe lângă cheltuielile zilnice cu care se confruntă, începerea școlii generează găuri substanțiale în bugetul fiecărei familii.

Pe de altă parte, toți ne amintim senzația mirosului de caiete noi și entuziasmul cu care despachetam fiecare obiect și îl aranjam meticulos în penar sau ghiozdan, iar Primăria Filipeștii de Pădure s-a asigurat că toți copiii vor avea parte de această bucurie.

În acest sens, Primăria Filipeștii de Pădure alături de Consiliul Local au asigurat necesarul de rechizite tuturor celor înscriși la grădiniță și școală. Copiii au primit seturi de rechizite formate din caiete, stilou, pixuri, creioane colorate, carioci, acuarele, hârtie colorată, trusă de geometrie și alte obiecte necesare desfășurării activității școlare.

În acest an, în școala din Filipeștii de Pădure, în clasele 0-8 sunt 700 de copii înscriși, iar la grădinița figurează cu 290 de copii.