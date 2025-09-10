- Publicitate -

Școala a început la Păulești cu ghiozdane echipate

Începerea noului an școlar a venit cu vești bune pentru elevii și părinții din Păulești. La inițiativa primarului Sandu Tudor, elevii claselor întâi au primit ghiozdane echipate din partea primăriei, cu ajutorul sponsorilor.

Spre bucuria părinților și a copiilor, în acest an, atât elevii claselor pregătitoare, cât și cei care au pășit în clasa întâi au primit, din fonduri alocate de la bugetul local, aprobate în Consiliul Local, ghiozdane echipate cu penar, caiete, creioane și alte rechizite necesare activității școlare.

Noul an școlar a început la Păulești cu mesajul primarului Sandu Tudor, care a anunțat pe această cale că până la finalul toamnei, se vor finaliza lucrările de reconstrucție ale școlii ”Vlad Mușatescu” din Găgeni și că anul viitor se va începe modernizarea școlii ”Toma Socolescu”.

De asemenea, primarul anunță că are în plan pentru anul viitor și realizarea unui after-school în Găgeni.

” Educația este un domeniu în care noi, ca administrație locală, am investit masiv în grădinițe și școli, datoria noastră fiind de a asigura condiții decente pentru copiii noștri, să beneficieze de un proces educațional modern, într-un spațiu sigur.

În această toamnă, vom finaliza reconstrucția Școlii ”Vlad Mușatescu” de la Găgeni și de anul viitor, dacă fondurile accesate prin AFM nu vor fi blocate, vom trece la modernizarea Școlii ”Toma Socolescu” și la construcția unui after-school la Găgeni.”, a declarat primarul comunei Păulești.

Nici reprezentații Poliției nu au lipsit de la deschiderea anului școlar, reamintind că grija și respectul reciproc sunt atribute principale ale comunității care nu trebuie să lipsească nici în mediul școlar.

