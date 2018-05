CFR Cluj, campioana României la fotbal. Becali transferă un fotbalist suspectat de furt la Ploiești

CFR Cluj a câștigat aseară, la limită, 1-0, meciul cu Viitorul lui Hagi și a devenit astfel campioana României la fotbal. Becali anunță transferul mai multor jucători și renunțarea la Alibec.

În ciuda victoriei cu Astra, de pe Arena Națională, Steaua s-a plasat pe locul al doilea, la doar un punct în spatele liderului.

În timp ce clujenii sărbătoreau titlul de campioni, finanțatorul Stelei, Gigi Becali, a anunțat deja transferul mai multor fotbaliști pentru sezonul viitor.

Printre aceștia se numără atacantul proaspetei campioane, Omrani, dar și vârful Astrei, Abang, suspectat că ar fi furat banii colegilor din vestiarele bazei de antrenament din Ploiești.

Fotbaliștii Astrei au făcut plângere la Poliția Ploiești. Un camerunez este bănuit de furt din vestiar

"Cine e de vină că am pierdut titlul? Eu, că am fost lacom și l-am pus căpitan pe Alibec. Am zis că poate ne scoatem banii pe el și de-aia am tras de el. Alibec a uitat fotbalul.

Îl compari pe Abang cu Alibec sau cu Gnohere? Trebuie să întărim echipa cu jucători care au forță.

Vreau să-i iau pe Abang, Omrani și pe Matei de la Astra. Îl iert pe Abang, e cleptoman, dar pe mine mă interesează că joacă fotbal și ați văzut ce bine își face crucea. E ortodox! Pe Abang și Omrani îi iau sigur", a declarat Gigi Becali, citat de gsp.ro