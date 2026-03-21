O nouă înfrângere pentru „Lupii Galbeni”. Metaloglobus – Petrolul Ploiești 1-0

Petrolul Ploiești a suferit o nouă înfrângere în campionatul de fotbal al României, de data aceasta în deplasare contra celor de la Metaloglobus, scor 0-1. Singurul gol al partidei a venit în minutul 74, din penalty.

Deși meciul a început bine pentru petroliști, cu o ocazia în minutul 3 a lui Dulca, rezultatul nu a fost unul favorabil.

O altă ocazie a lupilor a venit în minutul 35, atunci când Ricardinho a reluat cu capul din mijlocul careului, însă nu a provocat emoții portarului advers.

Portarul petrolist a avut și el o intervenție salvatoare, atunci când a reușit să îl blocheze pe Huiban într-o situație de 1 la 1.

În minutul 74 a fost deschis scorul de către gazde, după un penalty acordat în urma unui henț comis de Boțogan în propiul careu.

Petrolul are 16 puncte și se află pe poziția a 7-a în grupa de play-out a Superligii.