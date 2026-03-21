Metaloglobus – Petrolul. Meci important pentru „lupi” în lupta din play-out

Petrolul întâlnește sâmbătă, de la ora 15:00, la Clinceni, echipa Metaloglobus, într-un meci important din play-out. După înfrângerea suferită în fața Farului Constanța, „lupii” sunt hotărâți să recupereze punctele pierdute.

- Publicitate -

Înainte de meciul cu Metaloglobus, antrenorul Eugen Neagoe a subliniat importanța partidelor rămase și a explicat că rezultatul din etapa trecută nu reflectă jocul prestat de echipa sa.

„Meciurile care au rămas de disputat în play-out sunt foarte importante pentru toate echipele. Noi n-am început bine, ca rezultat mă refer, pentru că jocul de la Ovidiu n-a fost tocmai rău, în condițiile în care am dominat Farul la ea acasă. Și statistica a arătat asta, dar, din păcate, tabela de marcaj a arătat altceva. Asta pentru că am făcut, din nou, greșeli, iar fotbalul te pedepsește”, a susținut, vineri, Eugen Neagoe.

- Publicitate -

Înaintea duelului de la Clinceni, tehnicianul ploieștenilor consideră că Petrolul trebuie să se concentreze pe propriul joc.

„Nu știu cum vor aborda jocul, nici nu mă gândesc foarte tare la ce vor face ei, ci sunt preocupat foarte mult de cum vom arăta noi. Băieții au fost concentrați la antrenamente, au fost implicați, au avut atitudinea corectă, dar, acum, trebuie să fim inspirați în ceea ce vom face pe tot parcursul jocului, atât în plan defensiv, cât și în cel ofensiv.

Suntem obligați, ca întotdeauna, să ne facem treaba cât mai bine cu putință, trebuie să fim atenți, foarte concentrați și să avem atitudinea corectă”, a susținut tehnicianul „galben-albaștrilor”.

- Publicitate -

Petrolul are și o problemă de lot înaintea meciului: fundașul stânga Andres Dumitrescu este accidentat și nu va evolua. „În rest, tot lotul este valid”, a spus Eugen Neagoe.

Partida Metaloglobus – Petrolul se joacă sâmbătă, de la ora 15:00, la Clinceni.