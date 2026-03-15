Farul Constanța – Petrolul Ploiești. „Lupii” încep play-out-ul cu gândul la evitarea barajului

Petrolul Ploiești începe play-out-ul Superligii cu un meci dificil pe terenul Farului Constanța. Partida se va disputa la Ovidiu, duminică, de la ora 15.00. „Lupii” speră să obțină un rezultat pozitiv care să le ușureze lupta pentru menținerea în prima ligă și evitarea barajului.

- Publicitate -

Pentru ploieșteni, startul din play-out este considerat un moment important al sezonului, într-un mini-campionat în care fiecare punct poate conta decisiv. O victorie pe terenul Farului ar aduce nu doar trei puncte importante în clasament, ci și un plus de încredere pentru parcursul din următoarele etape.

„Suntem, practic, în fața unui nou campionat, și toate echipele își doresc să rămână în prima ligă și să evite barajul.

- Publicitate -

Va fi o luptă interesantă, pentru că există un echilibru valoric între toate formațiile, cum nu știu dacă a mai fost de multe ori în play-out”, a declarat Neagoe înaintea partidei de la Ovidiu.

Meci dificil în deplasare

Tehnicianul ploieștenilor se așteaptă la un meci dificil, în condițiile în care Farul este o echipă puternică pe teren propriu. Petrolul vine însă motivată după ultimele evoluții și speră să obțină un rezultat favorabil.

„Începem cu un joc dificil și știm forța Farului, mai ales la jocurile de pe teren propriu. Ne-am întâlnit de curând, ne-au bătut la Ploiești, dar cred că atunci am făcut un joc bun și nu meritam să pierdem. Îi cunoaștem foarte bine, am discutat zilnic despre această partidă și sunt convins că băieții vor fi 100% atât mental, cât și fizic”, a spus Neagoe.

- Publicitate -

Antrenorul petroliștilor a precizat că își dorește ca echipa să controleze jocul și să își creeze cât mai multe ocazii de gol.

„Mi-aș dori să fim cei care să conducă ostilitățile, să impunem ritmul așa cum ne dorim, să avem o posesie foarte bună, să ne creăm ocazii și, evident, să marcăm goluri”, a adăugat tehnicianul.

Neagoe: Nu îmi va fi deloc ușor să aleg primul 11

Din punct de vedere al lotului, Petrolul se prezintă aproape complet pentru această confruntare. Singura absență este Dogmo, suspendat, însă în lot revin mai mulți jucători importanți.

- Publicitate -

„Lotul este aproape complet, în condițiile în care va lipsi doar Dogmo, cel care este suspendat. În schimb, revin Papp, Roche, Ricardinho și Botean, cu toții absenți la Botoșani. Nu îmi va fi deloc ușor să aleg primul 11, pentru că toți jucătorii din lot ar merita să joace”, a mai spus Neagoe.

Tehnicianul Petrolului a subliniat că obiectivul echipei este acumularea cât mai multor puncte în play-out pentru a evita zona periculoasă a clasamentului.