Petrolul încheie seria de foc pe „Ilie Oană”. FC Argeș vine la Ploiești 

FC Petrolul dispută vineri seară, de la ora 20.00, un nou meci pe stadionul „Ilie Oană”, adversară fiind FC Argeș, formație implicată în lupta pentru un loc în play-off. Partida marchează finalul unei perioade solicitante pentru „lupii galbeni”, cu meciuri din trei în trei zile, întinse pe durata a două săptămâni.

Elevii lui Eugen Neagoe vin după patru jocuri consecutive fără înfrângere, iar atmosfera din vestiar este una optimistă înaintea confruntării cu piteștenii.

„Au fost două săptămâni grele, foarte încărcate, cu meciuri dificile, dar eu cred că suntem bine în acest moment, din mai toate punctele de vedere. Foarte important este că nu avem jucători indisponibili din cauza unor probleme de sănătate, singurul pe care nu-l vom putea folosi fiind Tommi Jyry, suspendat după ce în meciul cu Rapid a văzut cel de-al patrulea cartonaș galben”, a declarat antrenorul Eugen Neagoe, potrivit fcpetrolul.ro.

Tehnicianul și-a exprimat însă încrederea în lotul pe care îl are la dispoziție: „Avem încredere în toți jucătorii, toți sunt la fel de importanți.”

Neagoe a subliniat și dificultatea partidei, în contextul în care FC Argeș are un parcurs peste așteptări pentru o nou-promovată: „Întâlnim un adversar bun, incomod, aflat în lupta pentru un loc de play-off. Știm ce ne așteaptă, îi cunoaștem foarte bine, dar sper să fim inspirați, disciplinați și cu o atitudine foarte bună.”

Meciul dintre FC Petrolul și FC Argeș începe vineri, la ora 20.00. Biletele pot fi achiziționate online, de pe platforma bilete.shop.fcpetrolul.ro, precum și de la casa stadionului „Ilie Oană”, deschisă în ziua partidei începând cu ora 12.00.