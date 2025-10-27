Weekend cu succes dublu pentru echipele de fotbal feminin Prahova Ploiești.

Tinerele fotbaliste de la Prahova Ploiești au avut un weekend perfect. Junioarele U17 au reușit un 10-1 contra FC Voluntari într-un meci restanță din Etapa a 4-a a Campionatului Național. Scorul le-a propulsat pe prahovence pe Locul 1 în clasamentul Seriei 1, fetele având în acest moment cel mai bun atac din țară. 71 de goluri au reușit în doar 6 etape, având doar 4 goluri primite.

În partida contra Voluntariului au marcat căpitanul Ruxandra Nedelescu (3 goluri), Ruxi fiind în acest moment golgheterul Campionatului Național de Fotbal Feminin Junioare U17, Ioana Panait (3 goluri), câte un gol au bifat Bianca Moise, Anca Cernat si Livia Pahonțu.

Etapa viitoare, ultima din tur a Campionatului, fetele vor merge în deplasare la Dinamo 1948, echipă clasată pe locul 6 în clasamentul Seriei 1.

Succes și pentru senioare în Cupa României Fotbal Feminin

Și echipa de senioare a prins o zi bună, reușind calificarea în Turul 3 al Cupei României la Fotbal Feminin.

Fetele au câștigat cu 3-2 meciul contra Chindiei Târgoviste, într-un meci interzis cardiacilor. La pauză, tabela de marcaj înregistra scorul de 2-0 în favoarea prahovencelor, iar meciul părea deja transat. Doar că în repriza a 2-a, fetele de la Chindia, antrenate de Mihai Tătăranu, au intrat extrem de ambițioase, dorind să demonstreze că pot trece de orice adversar. Cu cinci minute înainte de finalul partidei scorul era 2-2, iar soarta partidei părea că avea să se decidă în prelungiri. Doar că un fault în careu a adus un penalty pentru Prahova Ploiești, executat perfect de căpitanul Denisa Dumitru, cea care marcase deja în prima repriză. Meciul s-a terminat 3-2 pentru Prahova Ploiești, care merge în premieră în Turul 3 al competiției.

Participarea echipelor de la Prahova Ploiești în campionatele naționale de fotbal feminin organizate de Federația Română de Fotbal (Liga a 2-a Feminin, Cupa României Feminin și Junioare U17) este posibilă datorită proiectelor pe Legea 350 finanțate de Consiliul Județean Prahova și cofinanțate de Primăria Ploiești.