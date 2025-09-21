- Publicitate -

Cine va fi antrenorul Petrolului la meciul cu Unirea Slobozia

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Cu doar 6 puncte adunate în 9 etape și rămași fără antrenor principal după ultimul eșec, cel cu Dinamo, de pe „Ilie Oană”, „lupii” au nevoie să-și recapete echilibrul cât mai repede, astfel încât criza să nu devină și mai profundă. Avancronica partidei realizată de fcpetrolul.ro.

Astăzi, la Clinceni, pe arena pe care a bifat singurul succes stagional, Petrolul o întâlnește pe Unirea Slobozia, iar pe bancă se va afla Gheorghe Carmel Bărbulescu, cel care asigură interimatul după despărțirea de Liviu Ciobotariu. Partida dintre Unirea și FC Petrolul va începe la ora 16.00.

Antrenor cu o experiență bogată adunată atât în România cât și în străinătate, Bebe Bărbulescu (55) revine, așadar, la prima echipă a Petrolului, el făcând parte din stafful lui Nicolae Constantin și, ulterior, din cel al lui Florin Pîrvu, în perioada 2021-2023.

După ce pe parcursul ultimelor sezoane a activat la FC Argeș și Gloria Buzău, Bărbulescu s-a întors, din vară, în club, preluând conducerea formației a doua a Petrolului, acolo unde este secondat de către Valentin Bădoi.

Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei

Lipsa precipitațiilor din ultimele trei luni a redus considerabil nivelul apei din lacul de acumulare Paltinu. Efectele secetei se văd nu doar în agricultură, ci...
Cel cu care, în această săptămână, a asigurat și interimatul la prima echipă, împreună cu Cătălin Grigore (antrenor pentru portari), Laurențiu Marinescu și George Manea (preparatori fizici).

Evident, principala preocupare a noului staff tehnic a fost, în aceste zile, aceea de a-i remonta pe jucători, atmosfera, după cele trei înfrângeri consecutive suferite în campionat, fiind, fără doar și poate, una cât se poate de apăsătoare. Cum, însă, în lotul „galben-albaștrilor” sunt jucători care au văzut multe în carierele lor, atît bune cât și mai puțin bune, nu ne rămâne decât să așteptăm o reacție pozitivă din partea lotului, ce trebuie musai materializată cu un rezultat care să ne ofere o gură de oxigen proaspăt și să ne scoată din zona minată a clasamentului.

E adeăvarat, Unirea este una dintre revelațiile actualei stagiuni, formația ialomițeană situându-se, momentan, pe poziția a șasea, cu 14 puncte strânse până acum. Pe terenul de la Clinceni, formația pregătită de către Andrei Prepeliță a bifat două victorii, în fața nou-promovatelor Csikszereda și Metaloglobus, o remiză, cu Oțelul, și o singură înfrângere, cu Universitatea Cluj.

„Lupii” abordează întâlnirea fără probleme de efectiv majore, în lot neexistând jucători indisponibili din cauza suspendărilor sau accidentărilor. Delegația petrolistă s-a deplasat, de astăzi, la Mogoșoaia, acolo unde, la baza FRF, a efectuat ultimele repetiții înaintea confruntării de mâine, iar mâine își va continua drumul către Clinceni.

Partida dintre Unirea Slobozia și FC Petrolul Ploiești va începe la ora 16.00 și va fi condusă de către o brigadă alcătuită din Kovacs Szabolcs (Carei) – Radu Adrian Ghinguleac (București) și Andrian Vornicu (Iași). Rezervă: Vlad Baban (Iași). Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari). Arbitru AVAR: Bogdan Dumitrache (București). Observatori: Nicolae Marodin (București) și Imilian Șerbănică (București).

