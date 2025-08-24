Universitatea Craiova – Petrolul 2-0

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața celor de la Petrolul, în cadrul etapei cu numărul 7 din SuperLiga României.

Prima repriză a duelului de pe stadionul Ion Oblemenco a fost una foarte echiblitrată. Primele ocazii le-au aparținut oltenilor, iar cele mai mari au fost cele ale lui Mihnea Rădulescu, potrivit digisport.ro.

La primul corner al Petrolului, Roche a ratat o șansă imensă de a deschide scorul. Balonul lovit cu capul de jucătorul „Găzarilor” a lovit bara transverală a porții lui Silviu Lung. Astfel, tabela a rămas blocată la 0-0, după primele 45 de minute.

Începutul actului secund a fost la fel de echilibrat. Totul până la schimbările făcute de Mirel Rădoi.

În minutul 75, Crețu a deschis scorul, după o fază perfectă de atac.

Cinci minute mai târziu, Baiaram a majorat diferența, din pasa lui Houri. Este a 6-a victorie a oltenilor în SuperLigă, din primele 7 etape.