Darius Coman foto -Alexandru Dobre

Darius Coman, în finală la Mondialele de înot pentru juniori

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Sportivul prahovean Darius Coman s-a calificat, vineri, în finala probei masculine de 200 m bras, la Campionatele Mondiale de înot pentru juniori de la Otopeni, demonstrând încă o dată că este cu adevărat copilul minune al natației românești. Adolescentul, absolvent al  Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” din Breaza, a a fost înregistrat cu al şaselea timp din serii, 2:12.28 la Mondialele de înot de la Otopeni.

Darius s-a clasat pe locul al doilea  și a ajuns  în finala  programată tot vineri, 22 august, de la ora 18:09.

Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni între 19 și 24 august. La competiție  participă 930 de sportivi din 124 de țări.

Pentru a ajunge la un astfel de nivel de performanță, Darius ne povestea în urmă cu ceva vfreme că muncește enorm și face sacrificii pe măsură.  Ziua începe la ora 5. După un mic dejun sănătos, care respectă sfatul medicului nutriționist, sportivul merge la bazin unde îl așteaptă antrenorul său. Până la 8.30 nu iese din apă. Muncește enorm, performanța fiind  literă de lege pentru el.

Educație

Olimpicii admiși fără Evaluare Națională nu iau nici bursă de merit

Olimpicii care au beneficiat de echivalarea examenului Evaluării Naționale, datorită performanțelor obținute la diverse competiții și olimpiade nu primesc bursă de merit pe motiv...
Citește și: Prahoveanul minune al înotului, Darius Coman, merge la Europene

Puștiul minune al înotului românesc nu e departe de „rechinul” David Popvici. Darius se se antreneză enorm pentru viitoarele competiții și tinde azi spre ceea ce înseamnă ediţia din 2028 a Jocurilor Olimpice de vară, de la Los Angeles.

Cu muncă, ambiție, disciplină și perseverență, el știe că numele său, al României vor fi rostite, iar tricolorul pe care îl iubește atât de mult va flutura pe cele mai înalte culmi după fiecare ieșire a sa din bazin și după fiecare „stop cronometru” spus de arbitrii internaționali.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

0
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
Muniție produsă în Prahova pentru războiul din Ucraina

0
Din septembrie, Uzina Mecanică Plopeni intră într-o nouă eră...
Femeie bătută în fața unei scări de bloc din Ploiești VIDEO

0
O femeie a fost bătută de concubinul său, în...
Localități din Prahova care pot pierde statutul de oraș și comună

2
Mult controversata propunere de comasare a unor comune, dar...
Ploiești, orașul păcănelelor. Ce spun clienții sălilor de jocuri

1
Pe străzile din zona de nord a Ploieștiului, imaginea...
Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

0
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
Ro alert de furtună în Ploiești și alte 32 de localități

0
ISU a transmis vineri seară un mesaj Ro Alert...
Ro alert de incendiu cu degajări mari de fum la Mizil

0
Locuitorii din Mizil au primit vineri, 22 august, un...
Accident în Brebu. Un copil pe trotinetă electrică a intrat într-o mașină

0
Un accident rutier mai puțin obișnuit, cu o trotinetă,...
Muniție produsă în Prahova pentru războiul din Ucraina

0
Din septembrie, Uzina Mecanică Plopeni intră într-o nouă eră...
Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

9
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

