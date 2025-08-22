Darius Coman, în finală la Mondialele de înot pentru juniori

Sportivul prahovean Darius Coman s-a calificat, vineri, în finala probei masculine de 200 m bras, la Campionatele Mondiale de înot pentru juniori de la Otopeni, demonstrând încă o dată că este cu adevărat copilul minune al natației românești. Adolescentul, absolvent al Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” din Breaza, a a fost înregistrat cu al şaselea timp din serii, 2:12.28 la Mondialele de înot de la Otopeni.

Darius s-a clasat pe locul al doilea și a ajuns în finala programată tot vineri, 22 august, de la ora 18:09.

Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni între 19 și 24 august. La competiție participă 930 de sportivi din 124 de țări.

Pentru a ajunge la un astfel de nivel de performanță, Darius ne povestea în urmă cu ceva vfreme că muncește enorm și face sacrificii pe măsură. Ziua începe la ora 5. După un mic dejun sănătos, care respectă sfatul medicului nutriționist, sportivul merge la bazin unde îl așteaptă antrenorul său. Până la 8.30 nu iese din apă. Muncește enorm, performanța fiind literă de lege pentru el.

Puștiul minune al înotului românesc nu e departe de „rechinul” David Popvici. Darius se se antreneză enorm pentru viitoarele competiții și tinde azi spre ceea ce înseamnă ediţia din 2028 a Jocurilor Olimpice de vară, de la Los Angeles.

Cu muncă, ambiție, disciplină și perseverență, el știe că numele său, al României vor fi rostite, iar tricolorul pe care îl iubește atât de mult va flutura pe cele mai înalte culmi după fiecare ieșire a sa din bazin și după fiecare „stop cronometru” spus de arbitrii internaționali.

