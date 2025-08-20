Un nou fundaș în echipa „lupilor”. A semnat un acord cu Petrolul

Petrolul Ploiești va avea în echipă un nou fundaș stânga. Robert Sălceanu, în vârstă de 21 ani, a semnat, astăzi, un acord cu FC Petrolul Ploiești
Petrolul Ploiești a anunțat că Sălceanu, născut la Călărași, evoluează pe postul de fundaș stânga, iar înțelegerea cu Petrolul Ploiești este valabilă pentru următoarele trei sezoane.
Sălceanu și-a început cariera la echipa locală Dunărea, la vârsta de 17 ani debutând în cel de-al doilea eșalon fotbalistic al țării.
Ulterior, potrivit FC Petrolul Ploiești, Sălceanu a evoluat timp de trei sezoane și jumătate pentru Gloria Buzău, formație cu care a promovat în Superliga, adunând 10 prezențe în ultima ediție de campionat.
„Ultima dată a făcut parte din lotul Farului Constanța, grupare cu care semnase la începutul acestei stagiuni, fără să apuce să debuteze pentru „marinari”.
Fost international „U18”, „U19” și „U20”, noul echipier al „lupilor” va reprezenta, astfel, o solutie în plus și pentru jucătorul ce trebuie să respecte regula „Under””, a precizat FC Petrolul Ploiești.