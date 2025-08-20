- Publicitate -
Foto sursă: FC Petrolul Ploiești

Un nou fundaș în echipa „lupilor”. A semnat un acord cu Petrolul

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Petrolul Ploiești va avea în echipă un nou fundaș stânga. Robert Sălceanu, în vârstă de 21 ani, a semnat, astăzi, un acord cu FC Petrolul Ploiești

Petrolul Ploiești a anunțat că Sălceanu, născut la Călărași, evoluează pe postul de fundaș stânga, iar înțelegerea cu Petrolul Ploiești este valabilă pentru următoarele trei sezoane.

Sălceanu și-a început cariera la echipa locală Dunărea, la vârsta de 17 ani debutând în cel de-al doilea eșalon fotbalistic al țării.

Ulterior, potrivit FC Petrolul Ploiești, Sălceanu a evoluat timp de trei sezoane și jumătate pentru Gloria Buzău, formație cu care a promovat în Superliga, adunând 10 prezențe în ultima ediție de campionat.

Mărturia șoferului de TIR în fața căruia doi tineri s-au aruncat pe A1

Apar noi detalii detalii în cazul tragicului accident produs ieri pe A1 București-Pitești, care conturează ipoteza unei sinucideri. Cele două victime au fost identificate. Potrivit...
„Ultima dată a făcut parte din lotul Farului Constanța, grupare cu care semnase la începutul acestei stagiuni, fără să apuce să debuteze pentru „marinari”.

Fost international „U18”, „U19” și „U20”, noul echipier al „lupilor” va reprezenta, astfel, o solutie în plus și pentru jucătorul ce trebuie să respecte regula „Under””, a precizat FC Petrolul Ploiești.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
