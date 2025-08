Petrolul aduce doi jucători de la FCSB. Interviu cu Tudor

Președintele clubului Petrolul Ploiești, Claudiu Tudor, a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate Observatorului Prahovean, că lotul de jucători se va întări cu doi fotbaliști de la FCSB.

Keita și-a dorit să plece

Reporter: De ce Petrolul l-a vândut Tidiane Keita la CFR Cluj? Nu e o pierdere pentru echipă?

Claudiu Tudor: Keita și-a dorit să plece! Era, oricum, în ultimul an de contract cu noi. Riscam să nu încasăm bani dacă pleca liber de contract, așa cum de altfel a și venit la noi. A renunțat la o parte din bani, iar cu suma de transfer am ajuns undeva la 400.000 de euro. În primăvară, când am refuzat să-l dăm la Rapid, a avut un recul în evoluție. Putea să fie la fel și dacă nu-l lăsam la CFR Cluj.

Pleacă și Ricardinho? Se vorbește că este dorit tot de CFR Cluj…

Au fost ceva discuții, dar nu s-au concretizat. Așadar, Ricardinho rămâne la Petrolul.

Gheorghiță și Perianu vin la Ploiești

Dar cine vine la Petrolul?

Vă pot confirma că suntem în negocieri avansate cu FCSB pentru a aduce la echipă doi jucători importanți. Este vorba de Andrei Gheorghiță și Ovidiu Perianu. Sperăm să facem anunțul oficial zilele acestea.

Petrolul a acumulat doar patru puncte după tot atâtea etape de Superliga. Îi reproșați ceva antrenorului?

Evoluția echipei a fost una bună. Din păcate, la meciul cu UTA am fost naivi la două faze și asta ne-a costat trei puncte. Liviu Ciotobariu este un antrenor bun și nu se pune problema să ne gândim alte variante. Am încredere în el și în jucători că vom aduna și puncte.

Cine sunt jucătorii aduși de la FCSB

Gheorghiță și Perianu au intrat în dizgrația patronului FCSB, Gigi Becali. Acesta a anunțat că cei doi nu mai fac parte din lotul echipei, considerând evoluțiile acestora dezamăgitoare.

Reamintim că Ovidiu Perianu a revenit în această vară la FCSB după ce în ultimii trei ani a fost împrumutat la FC Botoșani, Chindia, ”U” Cluj, FC Buzău și Unirea Slobozia, potrivit digisport.ro.

Gheorghiță a fost transferat în iarnă, de la Poli Iași, și a bifat 15 meciuri și un gol în tricoul campioanei, potrivit gsp.ro Cel mai important moment din cariera lui la FCSB este cel în care a marcat în poarta celor de la PAOK, pe Toumba, în meciul câștigat de români cu 2-1.

Perianu va fi cedat definitiv la Petrolul, în schimb Gheorghiță va fi împrumutat până la finalul sezonului.