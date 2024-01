Cum a devenit Leonard Chelboiu, unul dintre cei mai căutați antrenori de fitness din Ploiești și fondatorul comunității Mentality

Observatorul Prahovean inaugurează astăzi o nouă rubrică dedicată mișcării și sportului. Acesta va fi realizată săptămânal de Leonard Chelboiu, unul dintre cei mai căutați antrenori de fitness din Ploiești. Așadar, faceți cunoștință cu ”Leo”!

Cine este Leonard Chelboiu? Ce ne poți spune despre tine?

Pe scurt, sunt fondatorul programului de antrenament Mentality. Cum am ajuns aici? După o perioadă în care și eu mi-am neglijat sănătatea, aspectul exterior și felul în care se simțea corpul meu, am simțit că e nevoie de o schimbare. Am făcut schimbarea si apoi am perfecționat o metodă prin care să ajut și alte persoane să își recapete sănătatea, să aibă un aspect fizic plăcut si să se simtă mai bine în pielea lor!

Când ai pășit pentru prima dată într-o sală de forță și în ce context?

Prima data am intrat într-o sală la 16 ani. Pe vremea aia îmi doream doar să îmi dezvolt masa musculară și să arăt mai bine. Nu știam ce fac exact și credeam că doar mersul la sală e suficient, în timp ce în exterior alimentația era haotică și aveam obiceiuri și mai nesănătoase: alcool, țigări, etc. Am continuat așa până la 21 de ani când pot spune că am avut o trezire, am plecat din țară și am avut o perioadă în care am lucrat, m-am antrenat, am testat modele de alimentație si am câștigat claritate legat de ce urma să fac. A fost începutul călătoriei mele în înțelegerea corpului și a conceptului de sănătate.

Cum ai devenit antrenor de fitness?

În decembrie 2017 m-am întors in țara, după aproximativ 2 ani și întâmplător am ales să merg la sala Titan Academy. Acolo antrenorii și cei din conducere au observat cum îmi structurez antrenamentele și pentru că în acea perioadă aveau nevoie de încă un coleg, am mers la un interviu. Acesta a fost punctul în care am început să antrenez și să tin clase de grup. De atunci sala a devenit o a doua casă pentru mine.

Care este prima ”lecție” predată ”elevilor”?

Le spun că nu există “oare voi reuși să slăbesc/să îmi cresc masa musculară?” ci “în cât timp și cum voi reuși să slăbesc/să îmi cresc masa musculară?” Asta înseamnă că trebuie să ne setăm un obiectiv realist, să înțelegem procesul si să o luăm pas cu pas! Îmi place să expun si perioada mea de neglijență, asta pentru a-i determina pe cei care se simt descurajați că e normal să greșești în anumite aspecte și fix asta poate influența în bine obținerea rezultatelor dorite.

Cum îi motivezi să vină la sală?

Personal nu cred în motivație, e o emoție care poate dura maxim 3 zile. Îi determin pe cei cu care lucrez să fie consecvenți și să continue prin mici lecții despre sănătate, despre mișcare, alimentație și mentalitate. Îmi place foarte mult să mă educ, să ma documentez constant în domeniul meu și am observat că atunci când dau informația mai departe către cei din comunitatea mea în așa fel încât să înțeleagă procesul, ei obțin transformări durabile și deprind noi obiceiuri sănătoase pe care greu le mai pierd.

Cât de importantă este alimentația? Cât de nociv este consumul de alcool?

Toate cele de mai sus sunt pilonii sănătății, asta pe lângă activitatea fizică. Sunt o mulțime de studii care amintesc de alimentația strămoșilor noștri, vânători-culegători, care mâncau plante si carne în stare cât mai apropiată față de cum le găseau în natură și asta îi făcea să funcționeze corect. Alimentatia bazată preponderent pe mâncare ultraprocesată nu doar că e nesănătoasă, dar creează și dificultate corpului să consume nutrienții respectivi. Aici intră si alcoolul care e un produs toxic pentru corp. Personal nu am consumat absolut deloc alcool de peste 5 ani.

Dar mentalitatea?

Mentalitatea e cea care ne dictează sănătatea, aspectul fizic și posibilitatea de a ne atinge scopurile. Dacă cineva are o mentalitate conservatoare, crede că știe ce are de făcut și nu e dispus să facă schimbări, nu o să reușească. Dar dacă ai o mentalitate orientată către evoluție, e clar că ești dispus la schimbări și vei reuși. Trebuie să depui și efort psihic pentru a schimba obiceiuri si credințe limitative. De asta comunitatea mea se numește Mentality. Cred cu tărie ca cei care intră în comunitate, o să aibă o schimbare de viziune asupra corpului lor, sănătății și vor scăpa în felul asta surplusul de kilograme în timp.

Pentru ce te ”apelează” oamenii: să slăbească sau să facă ”pătrățele”?

Cei mai mulți vin spre mine pentru slabit, ori strict pentru aspect, ori pentru sănătate și abia mai apoi se trezește în ei dorința de a avea pătrățele sau alte lucruri legate de exterior!

Cât a slăbit cel mai mult o persoană antrenată de tine si în cât timp?

Cel mai mult a slăbit un domn 35 de kg. Bineînțeles, nu doar kilogramele sunt importante, ci și obținerea unui proces sănătos de slăbire, care să fie gradual si care să favorizeze păstrarea si eventual construirea de masă musculară. Există si procedee de slăbit care nu sunt tocmai sănătoase, dar nu vorbim despre asta acum.

Un mesaj pentru cititorii noștri?

Media de vârstă e de 80 de ani în Europa, iar dacă ai 35-45 de ani ești doar la jumătate. Așa că e important să ai grijă ca anii ce urmează să fie unii în care vei fi măcar la fel de sănătos ca până acum!

Pe Leo îl găsești pe Instagram sau îi poți scrie pe adresa de email: leonard.chelboiu@yahoo.com

FOTO Cum arăta ”Leo” înainte să-și înceapă cariera de instructor și cum arată acum:

VIDEO Leo în acțiune, la sală