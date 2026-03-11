- Publicitate -
Spectrum Ploiești, curs gratuit de matematică

Școala Spectrum Ploiești anunță organizarea unui cerc gratuit de matematică, destinat pregătirii elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a.

Activitatea va fi susținută de prof. Viorica Preda și prof. Mihnea Marinescu, iar pregătirea se va desfășura în 7 ședințe, în perioada martie–mai.

Programul ședințelor (9:00–11:00)

Ședința 1: 14 martie

Ședința 2: 21 martie

Ședința 3: 28 martie

Ședința 4: 4 aprilie

Ședința 5: 18 aprilie

Ședința 6: 25 aprilie

Ședința 7: 2 mai

Cercul se va încheia cu o testare, programată pe 9 mai. În funcție de nota obținută la testare, elevii vor fi repartizați în clasa cu ore suplimentare de matematică.

Înscrierea la cerc se face până vineri, 13 martie, ora 12:00, prin completarea acestui FORMULAR. 

Școala recomandă participarea tuturor elevilor la cerc. De asemenea, în funcție de rezultatul obținut la testare, pot fi aplicate reduceri la taxa de școlarizare pentru anul școlar 2026–2027.

Elevii care nu doresc înscrierea în clasa cu ore suplimentare de matematică vor fi înscriși în cealaltă clasă, conform unei proceduri specifice.

