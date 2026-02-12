Fraudă pe WhatsApp: hackeri au cerut 2.100 de lei în numele unei reprezentante ONG. Patru persoane au trimis banii

O nouă schemă de fraudă online funcționează în aceste zile pe WhatsApp. Reprezentanta unui ONG, cu o credibilitate foarte mare la nivel de țară, s-a trezit în situația în care, luni, 9 februarie 2026, în doar câteva minute, contul ei de WhatsApp a fost preluat de hackeri, iar numele i-a fost folosit pentru a cere bani prietenilor și colegilor. Și nu o sumă infimă, ci 2.100 de lei. Patru dintre cunoscuții femeii au „picat în plasă” și au transferat suma în cele două conturi bancare puse la dispoziție de infractorii digitali, pe contul de WhatsApp compromis al femeii.

„Ieri (n.red. 9 februarie 2026) mi-a fost spart contul de WhatsApp. Și s-au cerut bani în numele meu. Am fost sunată de sute de oameni. La propriu. Oameni care m-au întrebat dacă sunt bine. Oameni care au încercat să mă protejeze.

Patru persoane au virat câte 2100 de lei, crezând că își ajută prietena

Oameni care, neputând da de mine, au sunat la bănci să blocheze conturile în care li se cereau bani. A fost un roller coaster emoțional care a durat câteva ore bune. Mi s-a rupt sufletul când am aflat că patru persoane au virat bani. Una dintre ele – o tânără mamă cu doi copii, pe care o ajutam – mi-a trimis mare parte din salariul ei „ca să mă ajute”. (…)

Femeia a trimis SMS-uri de avertizare de pe o platformă de mass SMS

Contul meu de WhatsApp a fost blocat de WhatsApp, care s-a autosesizat cam în 45 de minute. Am pierdut toate conversațiile și multe poze. Contul bancar mi-a fost blocat. Banca „m-a liniștit” că îl deblochează în câteva zile. Am fost și la Poliție, am depus plângere, însă nu știu, nu cred că se va rezolva ceva. Mi-au transmis că au mai primit și alte sesizări identice”, a povestit reprezentanta ONG-ului.

„Mergeți la Poliție și depuneți plângere penală. Sunați banca și anunțați situația”, transmite femeia

Ce a învățat după această experiență nefastă? Tot ea povestește, în încercarea de a-i ajuta pe alții să deschidă bine ochii în momentul în care se confruntă cu o astfel de situație.

„Dacă primiți un SMS care pare de la curier (în cazul meu scria FANBOX), uitați-vă atent la extensia linkului. Dacă nu este .ro sau domeniu oficial, nu dați click. Eu nu am observat asta.

Dacă, după click, sunteți redirecționați în WhatsApp și vi se cere un cod – NU introduceți acel cod. În cazul meu, procesul a durat aproximativ două zile. Pare că operează «la program». Faceți sign out de pe toate device-urile și schimbați parolele.

Dacă sunteți sub asalt de mesaje, WhatsApp poate bloca automat contul pentru activitate neconformă. Paradoxal, ajută. Contul rămâne blocat 24 h, dar accesul poate reveni mai repede. Problema: se pierde istoricul. Tot. Vor exista oameni care vor vira bani. Încurajați-i să meargă la Poliție și să depună plângere.

Mergeți la Poliție și depuneți plângere penală. Sunați banca și anunțați situația. E posibil ca și conturile voastre să fie blocate preventiv, din cauza sesizărilor interbancare. Neplăcut, dar fondurile sunt în siguranță.

Aveți o listă de contacte salvată separat (mail/format editabil). Trimiteți urgent SMS-uri sau mailuri de avertizare și nu uitați să semnați mesajul. Curățați telefonul și laptopul cât mai repede pentru siguranță.

Și, dacă aveți colegi de la IT lângă voi… rugați-vă pentru sănătatea lor. Muncesc ore întregi pe probleme pe care poate nu le-au mai întâlnit”, a concluzionat femeia al cărei cont de WhatsApp a fost spart.

Cazul acesteia nu reprezintă altceva decât un nou semnal de alarmă privind vulnerabilitățile din mediul digital și nevoia de vigilență într-o lume în care fraudele online devin tot mai sofisticate.

Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) transmite constant avertizări cu privire la încercări de fraudare telefonică sau online și recomandări de evitare a acestora. Detalii AICI.