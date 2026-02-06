Stradă impracticabilă într-o comună din Prahova. Oamenii ies cu greu din curți din cauza noroiului

În Ciorani, o stradă a devenit aproape impracticabilă în ultimele zile, din cauza noroiului acumulat, care îngreunează serios accesul locuitorilor în și din propriile curți. Situația a fost semnalată redacției Observatorul Prahovean de unul dintre locuitorii zonei, care a transmis și imagini relevante de la fața locului.

- Publicitate -

Potrivit localnicilor, starea drumului este una extrem de proastă, fiind marcată de gropi, noroi și lipsă de întreținere. În aceste condiții, deplasarea a devenit aproape imposibilă, mai ales pentru copii, persoane vârstnice sau în situații de urgență.

„Starea drumului este extrem de proastă, cu gropi, noroi și lipsă de întreținere, ceea ce face deplasarea aproape imposibilă, mai ales pentru copii, persoane vârstnice sau în cazuri de urgență.

- Publicitate -

În zilele ploioase, accesul este de-a dreptul impracticabil, iar condițiile pot fi considerate mizere și nedemne de o comunitate care plătește taxe și impozite. Considerăm că este dreptul nostru să avem condiții decente de trai și acces sigur pe străzile localității”, a transmis o localnică din Ciorani.

Contactat telefonic, viceprimarul comunei, cu atribuții de primar, a explicat că situația este temporară și este cauzată de lucrările aflate în desfășurare la rețeaua de canalizare.

„Este o stradă mică, care se înfundă, unde s-au efectuat lucrări pentru introducerea canalizării. Este normal să se producă noroi și disconfort dacă strada a fost decopertată de asfalt.

- Publicitate -

În câteva zile terminăm branșamentele și, în maximum două săptămâni, strada va fi pietruită pentru a se putea circula inclusiv cu mașina. Ulterior, va fi asfaltată”, a declarat Ion Ene, viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Ciorani.

Din păcate, pentru perioada imediat următoare nu există soluții rapide, recunosc autoritățile locale, mai ales în contextul în care prognoza meteo anunță vreme instabilă, cu ploi și ninsori, ceea ce ar putea menține sau chiar agrava disconfortul resimțit de locuitori.