Unde s-ar putea muta Muzeul Petrolului din Ploiești, unic în țară

Singurul Muzeu al Petrolului din România, aflat la Ploiești și găzduit din 1961 în istorica Casă Buzianu, ar putea fi obligat să își schimbe sediul după ce imobilul a fost pierdut în instanță de către OMV Petrom, proprietarul actual al clădirii. Deși litigiul continuă pe rol, executorii judecătorești au ajuns deja la muzeu pentru măsurători și evaluări, primul pas procedural înaintea unei posibile evacuări.

Clădirea, monument reprezentativ al istoriei petroliere, riscă să revină definitiv moștenitorilor de drept, punând muzeul în situația de a părăsi locul în care a funcționat neîntrerupt timp de peste șapte decenii.

Mutarea ar putea afecta grav patrimoniul, în special utilajele istorice din curte, unele vechi de peste 100 de ani, extrem de dificil de transportat fără riscuri de deteriorare.

„Încă există acest litigiu, însă ne pregătim pentru orice. Avem, ca variantă de lucru, mai multe opțiuni de relocare. Trebuie să salvăm patrimoniul, care este în posesia noastră”, a declarat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, Dragoș Grigorescu, directorul Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova, instituție care coordonează Muzeul Petrolului.

Trei variante pentru salvarea muzeului

În eventualitatea unui ordin de evacuare, Muzeul Petrolului are în vedere cel puțin trei posibile destinații. Prima ar fi un muzeu tehnologic în aer liber la Grădina Botanică de la Bucov.

O variantă care ar permite expunerea utilajelor grele în condiții adecvate și realizarea unui circuit expozițional nou, modern.

O altă variantă ar fi campusul Universității de Petrol și Gaze Ploiești

”Se poartă discuții pentru un parteneriat prin care muzeul să fie relocat în incinta UPG, o soluție ideală prin asocierea directă cu istoria și specificul instituției. Dacă nu vor fi acceptate primele două variante, avem o ultimă soluție, să aducem muzeul în subsolul Palatului Culturii unde există spațiu. În plus, putem amenaja și o expoziție în aer liber în curtea interioară a Palatului Culturii”, a mai menționat directorul Dragoș Grigorescu.

Această ultimă variantă ar fi soluția ideală care ar permite păstrarea muzeului în zona centrală a Ploieștiului și accesibilă a orașului.

„Orice muzeu înseamnă public și accesibilitate. Ne dorim să salvăm muzeul fără să pierdem vizitatorii. Decizia trebuie să fie una foarte bine gândită, în cazul în care instanța va decide definitiv restituirea imobilului”, a mai precizat Dragoș Grigorescu.

Un patrimoniu unic în lume

În prezent, Muzeul Petrolului adăpostește aproximativ 10.000 de exponate, dintre care aproape 700 de utilaje rare, unele unice la nivel internațional. Colecția include, de asemenea, documente istorice, hărți, scrieri de patrimoniu și tablouri, constituind o arhivă esențială pentru istoria industriei petroliere românești, prima din lume organizată la nivel industrial.

Relocarea acestui patrimoniu imens și sensibil reprezintă o provocare logistică și financiară majoră, iar orice mutare realizată în grabă riscă să afecteze iremediabil piese de valoare inestimabilă.

Până la o decizie definitivă a instanței, muzeul își continuă activitatea, însă incertitudinea planează asupra viitorului său imediat. Autoritățile se pregătesc pentru orice scenariu, încercând să găsească soluția care să protejeze atât patrimoniul, cât și accesibilitatea pentru public.

