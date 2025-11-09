- Publicitate -
Luna aceasta, câmpinenii află cine va demola fostul cinema, ajuns ruină

cinema central campina
Clădirea, ajunsă o epavă, așteaptă să fie demolată

Fostul cinematograf Central din Câmpina va fi demolat prin implozie. Primăria Câmpina a anunțat că a fost lansată procedura de achiziție publică  pentru execuția lucrărilor de desființare, iar operatorii economici interesați pot depune oferte până  pe 14 noiembrie 2025, ora 13:00.

Pe Bulevardul Carol I din cel de-al doilea municipiu al Prahovei tronează și astăzi, într-o stare deplorabilă, clădirea ce adăpostea, odată, cinematograful Central. Aflată în imediata apropiere a Spitalului Municipal, construcția a ajuns o bombă cu ceas mizerabilă.

În 2023 a fost realizată o expertiză tehnică a clădirii, rezultatul fiind unul cât se poate de clar: imobilul prezintă pericol de prăbușire, motiv pentru care se impune demolarea totală a acestuia.

Unii câmpineni regretă această clădire, care le stârnește amintiri. Alții o vor demolată, fiindcă e o „rușine” pentru municipiu. Răspunsul experților în construcții a fost unul singur:  fostul cinema Central trebuie demolat în totalitate fiindcă riscul de prăbușire este uriaș.

Autoritățile locale au transmis recent următorul mesaj: „Am intrat în linie dreaptă!

Primăria Municipiului Câmpina a publicat anunțul pentru demolarea fostului cinematograf.

Clădirea, aflată într-un stadiu avansat de degradare, a fost expertizată tehnic în 2023, iar concluzia a fost clară: nu mai poate fi reabilitată în siguranță

Este lansată  pe  SICAP  procedura de achiziție publică  pentru execuția lucrărilor de desființare, iar operatorii economici interesați pot depune oferte până la 14 noiembrie 2025, ora 13:00”.

