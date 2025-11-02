Psiholog: „Prevenția nu începe când copiii sunt deja sunt dependenți”

Mihai Copăceanu este psiholog, doctor în medicină, specializat în adicții. Și-a aprofundat studiile în cadrul unor burse de cercetare la Bologna, Oxford și la Institutul de Psihiatrie Kings College London. În anul 2020, a publicat o cercetare doctorală cu tema „Sex, alcool, marijuana și depresie în rândul tinerilor din România”, la care au participat peste 10.000 de tineri și peste 1.200 de părinți din toate județele țării. Azi, Mihai Copăceanu vrea să tragă un semnal de alarmă cu privire la ce înseamnă un trend ascendent al fumatului și jocurilor de noroc în rândul adolescenților.

„Prevenția nu începe când deja sunt dependenți”, spune acesta

Potrivit unui raport european, 41% dintre adolescenții din România au spus că au încercat măcar o dată să fumeze. Iar 26% au specificat că au fumat în ultimele 30 de zile. În rândul fetelor, procentul este mai mare (29%) comparativ cu băieții (21%).

„Putem avea mai multă influență, ca părinți sau profesori, dacă vorbim cu tinerii des și din timp, dacă încă avem credibilitate în fața lor și dacă le vorbim sincer și deschis, inclusiv despre incapacitățile, riscurile, vulnerabilitățile copiilor, cu mult timp înainte ca acestea să se acutizeze.

„Prima condiție este ca noi să fim informați și autentici”

Trebuie să înțelegem că adolescența este o perioadă a multor tentații, care ar trebui să fie tranzitorii și să le oferim copiilor abilități noi, nu doar informații banale”, atrage atenția Mihai Copăceanu, psiholog specializat în adicții, consultat de adevărul.ro.

Primul fum de țigaretă, simbolic vorbind, este semnul copilului că vrea să devină rapid adolescent, că nu mai vrea să fie tratat ca un copil mic”, precizează Mihai Copăceanu.

„Ei știu că este dăunător, de fapt scrie și pe pachete. Psihologia copilului este mai importantă”

Cea mai importantă recomandare către părinți este aceea de a păstra interdicția de a fuma până după 18 ani, chiar dacă are informații că propriul copil fumează în afara casei, chiar dacă o va face pe sens.

A doua recomandare este să identifice, de la copil care sunt motivele și semnificațiile fumatului și să înțeleagă ce simte atunci când fumează, așa pot identifica împreună soluții.

Ce este grav la noi, că tinerii romani când fumează, fumează mult și în consecință un procent ridicat ajung dependenți de la vârste mici, chiar dacă ei cred contrariul”, spune Mihai Copăceanu.

„E nevoie de noi măsuri legislative și în ceea ce privește jocurile de noroc”

În ceea ce privește jocurile de noroc, la fel de nocive ca și fumatul, reputatul psiholog e de părere că „noi măsuri legislative care să protejeze minorii de folosirea jocurilor de noroc sunt obligatorii. De la reglementarea reclamelor până la prezența acestora în social media”.