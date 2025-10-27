A început Programul Național „Educație Prin Șah” – Etapa Prahova

Prahova Value Centre a fost, în weekend, gazda primei etape a Programului Național „Educație Prin Șah”, zona Prahova, din anul școlar 2025–2026. Evenimentul, acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, a reunit 106 elevi pasionați de sportul minții, care s-au întrecut într-o competiție plină de strategie, concentrare și fair-play.

Competiția a fost împărțită pe șase categorii de vârstă, de la clasa pregătitoare până la liceu, fiecare turneu oferind momente spectaculoase și partide demne de admirație.

Rezultatele competiției

Turneul A – Clasa pregătitoare și mai mici

Băieți: Zaharia Matei – 5,5 puncte din 6 runde

Fete: Pitica Matilda – 4 puncte

Turneul B – Clasa I

Băieți: Matei Cristian – 5 puncte din 6 runde

Fete: Buclea Irina – 4,5 puncte

Turneul C – Clasa a II-a

Băieți: Dobrițoiu Efrem – 6 puncte din 6 runde

Fete: Matala Sophia Lenina – 5 puncte

Turneul D – Clasa a III-a

Băieți: Matală Anthony Radu – 6 puncte din 6 partide

Fete: Papuc Maria – 5 puncte

Turneul E – Clasa a IV-a

Băieți: Bigiu Rareș – 5 puncte

Fete: Mihai Delia – 3 puncte

Turneul F – Gimnaziu și liceu

Băieți: Moroiță Vlad – 5,5 puncte

Fete: Plotic Patricia Ștefania – 3 puncte

Educație și performanță prin șah

Scopul principal al acestei prime etape a fost formarea tinerilor sportivi de performanță, dar și promovarea șahului ca instrument educațional în rândul elevilor din Prahova.

„Ne dorim ca șahul să devină o parte firească din procesul educațional. Prin acest joc, copiii își dezvoltă răbdarea, gândirea logică, concentrarea și spiritul competitiv”, a declarat Constantin Țurlea, președintele Asociației Județene de Șah Prahova.

Etapa Prahova din cadrul Programului Național „Educație Prin Șah” a demonstrat încă o dată că pasiunea pentru sportul minții prinde tot mai mult contur în rândul tinerilor, punând bazele unei generații care gândește strategic — pe tablă și în viață.