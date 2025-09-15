- Publicitate -

Părintele Nicolae Tănase, de la Valea Screzii, are nevoie de ajutor

E omul care, de ani de zile, este „mamă și tată” pentru sute de suflete. Dincolo de cei șase copii pe care îi are, el, părintele Nicolae Tănase, are în grijă peste 300  de „guri”, cum le numește. 183 sunt copii, însă, acolo, la Valea Screzii,  sunt și mame ce au găsit refugiu pentru a-și crește pruncii, ori  bătrâni ai nimănui, deveniți o„ haină” mult prea grea și ponosită pentru cei ce odată le-au fost familie. Azi, părintele care, după cum povestește, niciodată nu și-a permis să spună „aoleu”, are nevoie de ajutor.

Pe părintele Nicolae Tănase îl știe  o țară întreagă. E omul care, de ani de zile, încearcă, pe cât poate, să rezolve probleme pe care un sistem întreg nu a fost în stare să le rezolve. Școală pentru copiii nimănui, orfani sau abandonați de familii, asistență medicală și socială, consiliere pentru tinerele mame fără adăpost, o vorbă bună pentru bătrânii uitați, casă, masă și un strop de credință în tot și toate.

Părintele Tănase, de la Valea Plopului, niciodată nu a putut fi un nepăsător. Acolo, la Valea Screzii, a pus bazele unei alte Românii. Mai bună, mai curată, mai lipsită de egoism.

Astăzi, se vede nevoit să ceară ajutor. Nu pentru el, ci pentru copiii pe care îi are în grijă. Nu vrea „luna de pe cer”, vrea alimente cu care să poată întreține 183 de suflete, de la copii de grădiniță, până la studenți, deveniți „oameni mari” prin grija părintelui.

„Niciodată nu mi-am permis să spun aoleu. M-am descurcat așa cum am știut mai bine ca să pot să fiu acoperiș deasupra capului și masă pentru sute de suflete necăjite. Azi, însă, cer. A început școala și nevoile copiilor sunt multe. Cu rechizitele ne-am descurcat.

Ne trebuie acum alimente pentru micuții pe care îi avem la centrul de la Valea Screzii, dar și în centrele sociale de la Vălenii de Munte și Sfântul Brâncoveanu, de la Posești. Tuturor celor care de-a lungul timpului ne-au ajutat  le mulțumim și rugăm pe Dumnezeu să le răsplătească osteneala. Cei care mai puteți, vă rugăm să ne mai întindeți o mână”, e strigătul de ajutor al părintelui Nicolae Tănase, om care spune că nu  bun pentru că trebuie, e bun fiindcă așa i-a fost dat de Sus!

Pentru a-i crește așa cum se cuvine pe cei 183 de copii pe care îi are în grijă în centrele sociale, părintele de la Valea Screzii are nevoie de alimente. O listă lungă, însă, extrem de necesară „gurilor” de care, cu credință și dragoste, Nicolae Tănase  se îngrijește de ani de zile.

Lista alimentelor necesare:

  • Lapte
  • Ouă
  • Unt
  • Cașcaval
  • Iaurt
  • Smântână
  • Margarină
  • Brânză topită
  • Fructe
  • Foi de dafin
  • Pui – ciocănele, piept sau pui întreg
  • Usturoi
  • Griș
  • Pesmet
  • Clește rufe
  • Croissante
  • Napolitane
  • Mălai

Cei care vor să sprijine financiar munca părintelui Tănase, pe care o duce de peste 20 de ani, cu multă dăruire, totul dintr-o copleșitoare iubire de semeni, pot face și o mică donație.

Asociatia Pro Vita pentru născuți și nenăscuți Adresa:

  • Centrul Social Pro Vita – RIZĂNEȘTI, str. Rizănești, nr. 40, Vălenii de Munte, jud. Prahova
  • Tel: 0745 068 000 – Melanie Tanase,
  • 0741 989024 – Mihail Tanase
  • Email: [email protected]
  • Asociația Pro Vita pentru născuți și nenascuti, CUI: 7250977
  • IBAN: RO76 BTRL RONC RT0P 2599 2903
  • Banca Transilvania – Vălenii de Munte
  • Codul Swift: BTRLRO22

